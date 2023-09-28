Satış fiyatı 9500 TL'yi geçmeyen bilgisayarlara 5500 TL'lik devlet desteği verileceği açıklandıktan sonra pek çok kişi bu modelleri incelemeye başladı. Peki bu cihazlarla ne yapabiliriz?

Geçtiğimiz seçim döneminden bu yana hem öğrenciler hem de veliler, öğrencilere telefon ve bilgisayar alımı için açıklanacak olan destekleri bekliyordu.

Piyasa fiyatı 9500 TL'ye kadar olan cihazlar için 5500 TL destek verileceği açıklandı. Peki bu cihazları alırsak ne yapabiliriz?

Oyun oynamak istiyorsanız bu cihazlar tam size göre.

Bir Mario olsun, bir Rome: Total War olsun, ne bileyim bir The Sims 2 olsun, Portal 2 olsun, Call of Duty: Modern Warfare 3 olsun 2011 yılının en popüler oyunlarını, 1.1 GHz 2 çekirdekli bu bilgisayarlarla oynayabilmemiz mümkün.

Daha yeni oyunları pek de zorlamayın, çok istiyorsanız GeForce Now ile oynayın diyeceğim ama GeForce Now istemcisini çalıştırırken cihaz performansı biraz düşebilir, zira aynı anda çok fazla işlem yapamıyor.

Ayrıca sanatsal yaratıcılığınızı da bu bilgisayarlarla sergilemeniz mümkün.

Dijital sanatlara ilginiz var, dijital ortamda çizim yapmak mı istiyorsunuz? Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan o muhteşem programı bu bilgisayarlarda rahatça kullanabilirsiniz. Fotoğraf düzenlemek, çizim yapmak, kolaj oluşturmak için .jpg, .jpeg, .png gibi pek çok formatı destekleyen bu program ne mi? Tabii ki Ms Paint!

Müzik seviyorsanız WinAmp'ın equalizer'ı ile mixler oluşturabilir, mimari tasarım yapacaksanız The Sims kurabilirsiniz.

Tabii ki internette de misafirliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Gezginlik ile misafirlik çok farklı şeylerdir. Mesela bir geziye giderseniz, yürümekten ayaklarınız şişebilir zira sürekli hareket halinde olursunuz. Öte yandan misafirliğe gittiğinizde manyak gibi evin ortasında 15 kilometrelik bir yürüyüş yapmazsınız. Bu bilgisayarlarla da internette gezinemesek de internete misafir olabiliyoruz. İşte 2+1, 3+1 şeklinde sekmeler açabiliyoruz. O +1 de ödevimizi yazdığımız ofis programı. Daha fazla sekme açmak, cihazı boğacaktır.

Bir şeyler izlemek isterseniz o da bu bilgisayarlarla mümkün.

Diyelim ki bir şeyler izlemek için bilgisayar başına geçtiniz, ne bileyim yemek yerken arkada Avrupa Yakası dönsün dediniz. Bu bilgisayarlarla elbette ki bu keyfi devam ettirebilirsiniz.

Ekranların çözünürlükleri öyle yüksek değil ama zaten yurtlardaki internetlerle 360p falan izleyebildiğinizden daha yüksek çözünürlüğe pek de ihtiyacınız yok.

Gelelim modern programlara, oyunlara, uygulamalara…

Modern uygulamaların, programların bu cihazlarda çalışması çok da olası değil. Photoshop gibi bir programın RAM gereksinimini karşılamaları genellikle mümkün değil. Başka sanatlarla ilgili çalışmalar için de çok yeterli makineler değiller.

Herkes güzel sanatlar okumuyor elbette ama iş SPSS gibi programlara ya da Excel'de karmaşık çalışmalar yapmaya geldiğinde de bu tür bilgisayarlar tıkanabiliyor. Ne yazık ki gençlerimizin bu destekle alabilecekleri cihazlar, sadece ofis programlarına ve basit uygulamalara uygun. Pek çok öğrencinin de ulaşabileceği cihazlar bunlarla sınırlı kalacak.