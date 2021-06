Bir yıllık büyük bir aranın ardından ikinci filmiyle geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve büyük bir ilgi ile karşılaşan A Quiet Place'in spin-off'u geliyor. Yeni film için vizyon tarihi de verildi.

İlk filmin vizyona girdiği 2018 yılında da büyük bir ilgi ile karşılaşan ve güzel yorumlar toplamayı başaran, korku-gerilim türündeki A Quiet Place, geçtiğimiz günlerde devam filmi ile izleyicileri ile buluştu. Aslında geçtiğimiz yıl Mart ayında vizyona girmesi planlanan film, pandemi sebebiyle tam bir yıldır bekletiliyordu. Bir ailenin, kıyamet sonrası bir evrende seslere aşırı duyarlı 'yaratıklardan' kaçarak hayatta kalmaya çalıştığı seride ilk iki film de izleyicisini memnun etmeyi başardı.

Vizyona girmesinin ardından gişede dev bir ilgiyle karşılaşan film, ilk haftasında King Kong vs Godzilla, Star Wars: The Rise of Skywalker gibi filmlerin açılış rakamlarını geride bırakarak biraz da umulmadık bir başarı yakaladı. Öyle ki film, pandemi başlangıcından bu yana en yüksek gişe hasılatı elde eden yapım oldu. Henüz ikinci film vizyona yeni girmişken, A Quiet Place evreninden bir de spin-off haberi geldi.

2023'te spin-off geliyor:

Aslında filmin ilgi gören ve olumlu eleştiriler alan evrenine dair bir spin-off'un da geleceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak bu filmin ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklama yoktu. Gelen ilk resmi açıklama ise 31 Mart 2023'ü işaret ediyor.

Filmin içeriğine dair tabii ki henüz elimizde herhangi bir bilgi yok. Jeff Nichols tarafından yazılıp yönetilecek olan film, A Quiet Place'in herhangi bir sesin ölüm getirebileceği kıyamet sonrası evrenini genişletecek farklı bir hikaye olacağını biliyoruz. Daha fazla detay için ise biraz daha beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.

A Quiet Place 2 filminin fragmanına göz atmak isterseniz: