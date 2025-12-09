Arabası, Motosikleti Olan Herkes A101'e Koşsun! Aldın Aldın Kataloğu, Bu Hafta Otomobil ve Motosiklet Aksesuarlarıyla Dolu!

A101, bu hafta "Aldın Aldın" kataloğuyla araba ve motosiklet sahiplerini çok sevindirecek. Uygun fiyata birçok aksesuar mağazalarda satılmaya başlayacak.

Türkiye’nin en büyük zincir mağazalarından biri olan A101, her hafta “Aldın Aldın” ismini verdiği kampanyaları kapsamında birçok yeni ürünü mağazalarına getiriyordu. Bunlar arasında teknolojik ürünlerden akıllı ev aletlerine ve aksesuarlara kadar her türden ürün yer alıyordu.

Şimdi ise A101’de bu hafta satılacak ürünler açıklandı. Şirketin bu haftaki “Aldın Aldın” kataloğunda en çok dikkat çeken kısımlardan biri de motosiklet ve araba aksesuarları. Öyle ki müşteriler, arabalarında ve motosikletlerinde kullanabileceği uygun fiyatlı aksesuarlara A101’den ulaşabilecek.

A101’de bu hafta satılacak araba ve motosiklet aksesuarları

YOHE 852 motor kaskı - 1.899 TL

TSUYOI Kaze Universal motosiklet brandası - 399 TL

Piranha power inverter - 899 TL

Piranha araç içi yol kayıt kamerası - 1.199 TL

TSUYOI Kaze Universal motosiklet sele kılıfı - 79,50 TL

Piranha kör nokta aynası - 89,50 TL

Piranha 6108 kablosuz FM transmitter - 179 TL

Icover CC-357 araç çakmak şarj cihazı - 179 TL

Piranha Bluetooth AUX FM transmitter - 159 TL

Icover manyetik telefon tutucu - 179 TL

TSUYOI Kaze yüz maskesi - 99,50 TL

Deepway 600 amper akü takviye kablosu - 249 TL

TSUYOI Kaze motosiklet 180 derece kör nokta aynası - 209 TL

TSUYOI Kaze kask LED'i - 149 TL

Piranha oto cam sileceği - 75 TL

TSUYOI Kaze balaklava - 69,50 TL

Aprilla masaj yastığı - 799 TL

TSUYOI Kaze kask buhar önleyici - 89,50 TL

Deepway lastik tamir kiti - 99,50 TL

Deepway torpido bakım seti 2'li - 59,50 TL

-30 derece antifrizli cam suyu - 125 TL

Deepway motor temizleme spreyi - 99,50 TL

Yukarıda gördüğünüz ürünlerin tamamı 11 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla A101 mağazalarında satılmaya başlayacak. Eğer uygun fiyatlı aksesuar arıyorsanız bu ürünlere göz atmanızı öneririz.