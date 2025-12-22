A101'den Çığır Açan Hamle: Şimdi de Forklift Satacak!

A101, 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla satışa sunacağı Aldın Aldın ürünlerini duyurdu. Şirket bu kez de forklift satacak olması ile dikkat çekti. Peki A101'de satılacak forkliftlerin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, yine gündeme bomba gibi düşecek bir imza attı. Yeni haftanın "Aldın Aldın" ürünlerini duyuran şirket, bu kez de forklift satacağını açıkladı. 2 farklı modelle karşımıza çıkacak A101, forklift ihtiyacı olan vatandaşların aklını çelecek gibi görünüyor.

Peki A101'de satışa sunulacak forkliftlerin özellikleri ne? Bu ürünlerin A101 fiyatları nasıl olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda A101'in satacağı forklift modelleri:

Dolphin Prestige Pro

Euro 5 düşük emisyonlu çevre dostu motor

Yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm)

3 ton yük kaldırma kapasitesi

Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti (2400 mm dönüş yarıçapı)

4 yollu hidrolik kumanda sistemi

Koltuk ve kemer emniyet sistemi

Sağ sol çatal kaydırma

Süspansiyonlu gramer koltuk

Güvenli ve yüksek dayanımlı çelik kabin profili

Ekonomik yakıt tüketimi (Saatte 3-4 litre, 65 litre depo kapasitesi)

Güçlü motor kapasitesi (44,8 kW 3 silindirli motor 60 beygir güç)

2 yıl veya 2.000 saat garanti

A101 fiyatı: 999.000 TL

Dolphin Titan Pro

Uzun ömürlü ve çevre dostu batarya

Yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm)

3 ton yük kaldırma kapasitesi

Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti (2420 mm dönüş yarıçapı)

4 yollu hidrolik kumanda sistemi

Sağ sol asansör kaydırma tablası

Süspansiyonlu gramer koltuk

Güvenli ve yüksek dayanımlı çelik kabin profili

Yüksek performans (24 kW hidrolik motor – 15 kW yürüyüş motoru)

Hızlı şarj

Sessiz ve titreşimsiz kullanım

Düşük bakım maliyeti

Açık ve kapalı alanda kullanım

2 yıl veya 2.000 saat garanti

A101 fiyatı: 1.199.000 TL

A101 tarafından yapılan açıklamaya göre hem Dolphin Prestige Pro hem de Titan Pro modeli, peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alınabilecek.

A101 Aldın Aldın sayfasını aşağıdan inceleyebilirsiniz: