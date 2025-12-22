Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

A101'den Çığır Açan Hamle: Şimdi de Forklift Satacak!

A101, 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla satışa sunacağı Aldın Aldın ürünlerini duyurdu. Şirket bu kez de forklift satacak olması ile dikkat çekti. Peki A101'de satılacak forkliftlerin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

A101'den Çığır Açan Hamle: Şimdi de Forklift Satacak!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, yine gündeme bomba gibi düşecek bir imza attı. Yeni haftanın "Aldın Aldın" ürünlerini duyuran şirket, bu kez de forklift satacağını açıkladı. 2 farklı modelle karşımıza çıkacak A101, forklift ihtiyacı olan vatandaşların aklını çelecek gibi görünüyor.

Peki A101'de satışa sunulacak forkliftlerin özellikleri ne? Bu ürünlerin A101 fiyatları nasıl olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda A101'in satacağı forklift modelleri:

Dolphin Prestige Pro

Başlıksız-1

  • Euro 5 düşük emisyonlu çevre dostu motor
  • Yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm)
  • 3 ton yük kaldırma kapasitesi
  • Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti (2400 mm dönüş yarıçapı)
  • 4 yollu hidrolik kumanda sistemi
  • Koltuk ve kemer emniyet sistemi
  • Sağ sol çatal kaydırma
  • Süspansiyonlu gramer koltuk
  • Güvenli ve yüksek dayanımlı çelik kabin profili
  • Ekonomik yakıt tüketimi (Saatte 3-4 litre, 65 litre depo kapasitesi)
  • Güçlü motor kapasitesi (44,8 kW 3 silindirli motor 60 beygir güç)
  • 2 yıl veya 2.000 saat garanti

A101 fiyatı: 999.000 TL

Dolphin Titan Pro

Başlıksız-1

  • Uzun ömürlü ve çevre dostu batarya
  • Yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm)
  • 3 ton yük kaldırma kapasitesi
  • Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti (2420 mm dönüş yarıçapı)
  • 4 yollu hidrolik kumanda sistemi
  • Sağ sol asansör kaydırma tablası
  • Süspansiyonlu gramer koltuk
  • Güvenli ve yüksek dayanımlı çelik kabin profili
  • Yüksek performans (24 kW hidrolik motor – 15 kW yürüyüş motoru)
  • Hızlı şarj
  • Sessiz ve titreşimsiz kullanım
  • Düşük bakım maliyeti
  • Açık ve kapalı alanda kullanım
  • 2 yıl veya 2.000 saat garanti

A101 fiyatı: 1.199.000 TL

A101 tarafından yapılan açıklamaya göre hem Dolphin Prestige Pro hem de Titan Pro modeli, peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alınabilecek.

A101 Aldın Aldın sayfasını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Başlıksız-1

A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim