A101, Uygun Fiyata iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 Satıyor!

Sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle ülkemizde üst segmentte bir telefon almak her geçen gün daha zor hâle geliyor. Bu yüzden de kullanıcılar, telefonlar için düzenlenen kampanyaları ve fırsatları kovalıyor. Zincir marketler de ara sıra telefon satarak bu konuda sevindirici hamleler yapabiliyordu. Özellikle A101’de böyle adımlar görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.
A101, bugün itibarıyla mağazalarında uygun fiyatlı iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 telefonları satmaya başladı. Aynı zamanda 11. nesil iPad ve Lenovo’nun IdeaPad Slim 3 bilgisayarı da satışa çıktı.
A101’de bu hafta satılan iPhone ve Samsung modelleri
iPhone 15
|Ekran
|6.1 inç OLED, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz
|İşlemci
|Apple A16 Bionic
|RAM
|6 GB
|Depolama
|512 GB (A101'de satılan versiyon)
|Arka kamera
|48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4)
|Ön kamera
|12 MP (f/1.9)
|Batarya
|3349 mAh
Fiyat: 64.999 TL
Samsung Galaxy A17
|Ekran
|6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık
|İşlemci
|Exynos 1330
|RAM
|4 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka Kamera
|50 MP + 50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|5000 mAh (25W)
Fiyat: 10.499
Uygun fiyata iPad satılıyor
- 2360 x 1640 çözünürlüklü 11 inç Liquid Retina ekran
- A16 Bionic işlemci
- 128 GB depolama
- 6 GB RAM
- 12 MP( f/1.8) kamera
- Fiyat: 17.399 TL
A101'de bu hafta satılan diğer ürünler
-
Xiaomi Redmi 15C (8 GB + 256 GB) - 9.999 TL
-
realme Note 60 (4 GB + 128 GB) - 6.799 TL
-
realme C75 (8 GB + 512 GB) - 11.999 TL
-
Lenovo IdeaPad Slim 3 (8 GB + 512 GB) - 22.999 TL