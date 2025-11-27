A101, Uygun Fiyata iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 Satıyor!

A101, uygun fiyata iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 satmaya başladı. Aynı zamanda iPad, Lenovo bilgisayar, Redmi ve realme telefonlar da satıyor.

Sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle ülkemizde üst segmentte bir telefon almak her geçen gün daha zor hâle geliyor. Bu yüzden de kullanıcılar, telefonlar için düzenlenen kampanyaları ve fırsatları kovalıyor. Zincir marketler de ara sıra telefon satarak bu konuda sevindirici hamleler yapabiliyordu. Özellikle A101’de böyle adımlar görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

A101, bugün itibarıyla mağazalarında uygun fiyatlı iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 telefonları satmaya başladı. Aynı zamanda 11. nesil iPad ve Lenovo’nun IdeaPad Slim 3 bilgisayarı da satışa çıktı.

A101’de bu hafta satılan iPhone ve Samsung modelleri

iPhone 15

Ekran 6.1 inç OLED, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz İşlemci Apple A16 Bionic RAM 6 GB Depolama 512 GB (A101'de satılan versiyon) Arka kamera 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) Ön kamera 12 MP (f/1.9) Batarya 3349 mAh

Fiyat: 64.999 TL

Samsung Galaxy A17

Ekran 6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık İşlemci Exynos 1330 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W)

Fiyat: 10.499

Uygun fiyata iPad satılıyor

2360 x 1640 çözünürlüklü 11 inç Liquid Retina ekran

A16 Bionic işlemci

128 GB depolama

6 GB RAM

12 MP( f/1.8) kamera

Fiyat: 17.399 TL

A101'de bu hafta satılan diğer ürünler