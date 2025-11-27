Tümü Webekno
A101, Uygun Fiyata iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 Satıyor!

A101, uygun fiyata iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 satmaya başladı. Aynı zamanda iPad, Lenovo bilgisayar, Redmi ve realme telefonlar da satıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle ülkemizde üst segmentte bir telefon almak her geçen gün daha zor hâle geliyor. Bu yüzden de kullanıcılar, telefonlar için düzenlenen kampanyaları ve fırsatları kovalıyor. Zincir marketler de ara sıra telefon satarak bu konuda sevindirici hamleler yapabiliyordu. Özellikle A101’de böyle adımlar görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

A101, bugün itibarıyla mağazalarında uygun fiyatlı iPhone 15 ve Samsung Galaxy A17 telefonları satmaya başladı. Aynı zamanda 11. nesil iPad ve Lenovo’nun IdeaPad Slim 3 bilgisayarı da satışa çıktı.

A101’de bu hafta satılan iPhone ve Samsung modelleri

image

iPhone 15

ip15
Ekran 6.1 inç OLED, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz
İşlemci Apple A16 Bionic
RAM 6 GB
Depolama 512 GB (A101'de satılan versiyon)
Arka kamera 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4)
Ön kamera 12 MP (f/1.9)
Batarya 3349 mAh

Fiyat: 64.999 TL

Samsung Galaxy A17

a17
Ekran 6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık
İşlemci Exynos 1330
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)

Fiyat: 10.499

Uygun fiyata iPad satılıyor

ia

  • 2360 x 1640 çözünürlüklü 11 inç Liquid Retina ekran
  • A16 Bionic işlemci
  • 128 GB depolama
  • 6 GB RAM
  • 12 MP( f/1.8) kamera
  • Fiyat: 17.399 TL

A101'de bu hafta satılan diğer ürünler

  • Xiaomi Redmi 15C (8 GB + 256 GB) - 9.999 TL

  • realme Note 60 (4 GB + 128 GB) - 6.799 TL

  • realme C75 (8 GB + 512 GB) - 11.999 TL

  • Lenovo IdeaPad Slim 3 (8 GB + 512 GB) - 22.999 TL

