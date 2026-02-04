Tümü Webekno
A101, Bu Hafta Sudan Ucuz Fiyata Akü Gibi Bataryalı Telefon realme C75 Satacak!

A101, realme'nin devasa bataryayla gelen giriş segment telefonu C75'i bu hafta uygun fiyata satışa çıkarıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’deki zincir mağazaların düzenli olarak her hafta farklı türden tkenolojik ürünleri sattığını görüyorduk. A101 de bunlardan biriydi. “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında her hafta farklı kategorilerden birçok cihaz çok uygun fiyatlara A101 mağazalarında yerini alıyor, kullanıcıların çok ilgisini çekiyordu.

Şimdi ise A101’den yeni bir telefon almak isteyen ancak çok para harcamak istemeyenleri sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, bu hafta çok uygun fiyata realme’nin bazı özellikleriyle öne çıkmayı başaran C75 modelini satacak.

A101’de satılacak realme C75 modeli neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Ekran Resmi 2026-02-04 11.11.42

  • 6,72 inç, 90 Hz yenileme hızı, FHD (1080x2400 piksel) çözünürlüklü ekran
  • Helio G92 Max işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP (f/1.8) arka kamera
  • 8 MP (f/2.0) ön kamera
  • 5828 mAh batarya
  • realme UI 5.0 işletim sistemi
  • Fiyat: 9.999 TL

C75 modelinin giriş segmentte bir telefon olduğunu belirtmek gerek. Bu yüzden öyle çok büyük beklentisi olmayanların, günlük basit işler için telefon arayanların ve bütçesi çok düşük olanların tercih edebileceği bir cihaz. Normalde fiyatı 11 bin TL civarlarında olduğu için A101’deki 9.999 TL’lik fiyatın iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Telefon 5 Şubat 2026 Perşembe günü A101'de satışa çıkacak.

Akıllı Telefon A101

