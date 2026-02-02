A101, Bu Hafta 220 Bin TL'ye Elektrikli Kamyonet Satacak!

A101, bu hafta elektrikli kamyonet satacak. Kamyonet, oldukça uygun bir fiyata sunulacak.

Teknolojik ürünlerin fiyatlarının ülkemizde uçuşa geçmesinden dolayı kullanıcılar uygun fiyatlı kampanyaları gözler oluştu. Zincir mağazalar da her hafta düzenledikleri kampanyalarla bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. “Aldın Aldın” ürünleriyle tanıdığımız A101 de bunlardan biriydi.

Şimdi ise A101’e bu hafta gelecek ürünler belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101’de birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün göreceğiz. Aralarında ucuz elektrikli kamyonet de var.

A101, uygun fiyata elektrikli kamyonet satacak

3324 x 1371 x 1704 mm boyutlar

51 km/sa azami hız

9,8 Nm tork

76.8V 100 Ah kapasiteli LFP batarya

140 W/km enerji tüketimi

655 kg taşıma kapasitesi

Hidrolik direksiyon

Suni deri koltuklar

Açılır cam tavan

Bluetooth özellikli multimedya sistemi

LED far ve stop lambaları

2 yıl garanti

Fiyat: 219.990 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 5 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla A101’de Volta’nın VMP14 ismi verilen elektrikli kamyoneti satılacak. 76.8V bataryalı 51 km/sa azami hıza sahip bu araca, 219 bin 990 TL’lik oldukça uygun bir fiyata erişebileceksiniz.