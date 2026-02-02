A101, Bu Hafta 220 Bin TL'ye Elektrikli Kamyonet Satacak!

Teknolojik ürünlerin fiyatlarının ülkemizde uçuşa geçmesinden dolayı kullanıcılar uygun fiyatlı kampanyaları gözler oluştu. Zincir mağazalar da her hafta düzenledikleri kampanyalarla bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. “Aldın Aldın” ürünleriyle tanıdığımız A101 de bunlardan biriydi.
Şimdi ise A101’e bu hafta gelecek ürünler belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101’de birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün göreceğiz. Aralarında ucuz elektrikli kamyonet de var.
A101, uygun fiyata elektrikli kamyonet satacak
- 3324 x 1371 x 1704 mm boyutlar
- 51 km/sa azami hız
- 9,8 Nm tork
- 76.8V 100 Ah kapasiteli LFP batarya
- 140 W/km enerji tüketimi
- 655 kg taşıma kapasitesi
- Hidrolik direksiyon
- Suni deri koltuklar
- Açılır cam tavan
- Bluetooth özellikli multimedya sistemi
- LED far ve stop lambaları
- 2 yıl garanti
- Fiyat: 219.990 TL
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 5 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla A101’de Volta’nın VMP14 ismi verilen elektrikli kamyoneti satılacak. 76.8V bataryalı 51 km/sa azami hıza sahip bu araca, 219 bin 990 TL’lik oldukça uygun bir fiyata erişebileceksiniz.