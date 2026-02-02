Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

A101, Bu Hafta 220 Bin TL'ye Elektrikli Kamyonet Satacak!

A101, bu hafta elektrikli kamyonet satacak. Kamyonet, oldukça uygun bir fiyata sunulacak.

A101, Bu Hafta 220 Bin TL'ye Elektrikli Kamyonet Satacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürünlerin fiyatlarının ülkemizde uçuşa geçmesinden dolayı kullanıcılar uygun fiyatlı kampanyaları gözler oluştu. Zincir mağazalar da her hafta düzenledikleri kampanyalarla bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. “Aldın Aldın” ürünleriyle tanıdığımız A101 de bunlardan biriydi.

Şimdi ise A101’e bu hafta gelecek ürünler belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101’de birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün göreceğiz. Aralarında ucuz elektrikli kamyonet de var.

A101, uygun fiyata elektrikli kamyonet satacak

Ekran Resmi 2026-02-02 10.32.50

  • 3324 x 1371 x 1704 mm boyutlar
  • 51 km/sa azami hız
  • 9,8 Nm tork
  • 76.8V 100 Ah kapasiteli LFP batarya
  • 140 W/km enerji tüketimi
  • 655 kg taşıma kapasitesi
  • Hidrolik direksiyon
  • Suni deri koltuklar
  • Açılır cam tavan
  • Bluetooth özellikli multimedya sistemi
  • LED far ve stop lambaları
  • 2 yıl garanti
  • Fiyat: 219.990 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 5 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla A101’de Volta’nın VMP14 ismi verilen elektrikli kamyoneti satılacak. 76.8V bataryalı 51 km/sa azami hıza sahip bu araca, 219 bin 990 TL’lik oldukça uygun bir fiyata erişebileceksiniz.

A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim