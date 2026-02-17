Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 4K Samsung Televizyon Satacak: İşte Fiyatı

A101, bu hafta Samsung'un 50 inçlik Cyrstal 4K televizyonunu uygun fiyata satacak. İşte fiyatı ve özellikleri.

A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 4K Samsung Televizyon Satacak: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları iyice uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı kampanya arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar bu konuda önce çıkmayı başarıyor ve her hafta düzenli olarak ucuza teknolojik cihazlar satıyor. A101 de bu konuda en çok öne çıkan şirketlerden biri.

Şimdi ise A101’in bu hafta “Aldın Aldın” kapsamında sunacağı yeni ürünler belli oldu. Şirket, uygun fiyata iyi televizyon arayanları sevindirecek bir hamleyle karşımıza çıkıyor. Samsung’un 50 inçlik 4K televizyonu uygun fiyata mağazalarda yerini alacak.

A101’de satılacak 4K Samsung 50U800F televizyonun özellikleri ve fiyatı

Ekran Resmi 2026-02-17 09.40.04

  • 50 inç
  • 4K UHD çözünürlük
  • Crystal işlemci
  • OneUI Tizen
  • HDR10
  • MetalStream tasarım
  • 3 HDMI
  • Fiyat: 25.999 TL

Samsung’Un 50U800F Cyrstal 4K ismine sahip bu televizyonu 18 Şubat Çarşamba itibarıyla A101’de satılmaya başlayacak. Televizyon, diğer platformlarda 28-29 bin TL civarlarında ücrete satılıyor. Bu yüzden A101’deki 25.999 TL’lik fiyatın gayet iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com