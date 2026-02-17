A101, Bu Hafta Uygun Fiyata 4K Samsung Televizyon Satacak: İşte Fiyatı

A101, bu hafta Samsung'un 50 inçlik Cyrstal 4K televizyonunu uygun fiyata satacak. İşte fiyatı ve özellikleri.

Teknolojik ürün fiyatları iyice uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı kampanya arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar bu konuda önce çıkmayı başarıyor ve her hafta düzenli olarak ucuza teknolojik cihazlar satıyor. A101 de bu konuda en çok öne çıkan şirketlerden biri.

Şimdi ise A101’in bu hafta “Aldın Aldın” kapsamında sunacağı yeni ürünler belli oldu. Şirket, uygun fiyata iyi televizyon arayanları sevindirecek bir hamleyle karşımıza çıkıyor. Samsung’un 50 inçlik 4K televizyonu uygun fiyata mağazalarda yerini alacak.

A101’de satılacak 4K Samsung 50U800F televizyonun özellikleri ve fiyatı

50 inç

4K UHD çözünürlük

Crystal işlemci

OneUI Tizen

HDR10

MetalStream tasarım

3 HDMI

Fiyat: 25.999 TL

Samsung’Un 50U800F Cyrstal 4K ismine sahip bu televizyonu 18 Şubat Çarşamba itibarıyla A101’de satılmaya başlayacak. Televizyon, diğer platformlarda 28-29 bin TL civarlarında ücrete satılıyor. Bu yüzden A101’deki 25.999 TL’lik fiyatın gayet iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.