BİM, Önümüzdeki Hafta Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Satacak

Geçtiğimiz gün A101’de satılacak uygun fiyatlı Samsung akıllı telefonun haberinden sonra BİM de 22 Şubat’tan itibaren uygun fiyatlı akıllı telefon satacağını açıkladı.

Uygun fiyata ortalama bir telefon almak isteyen kullanıcıların gönlüne taht kurmuş olan market zincirlerindeki bütçe dostu akıllı telefon satışları hızla devam ediyor. BİM, bu hafta bütçe dostu akıllı telefonun yanı sıra kulak içi kulaklık ve taşınabilir şarj aleti gibi ürünleri de satışa sunacak.

LG K9

Orta segmentli bir telefon arayışındaki kullanıcılar için iyi bir seçenek olan LG K9 5 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 1,3 GHz’lik dört çekirdekli bir işlemcinin yanı sıra 2 GB RAM’e sahip olan cihaz 16 GB’lık bir dahili depolama alanını da bünyesinde barındırıyor. Arkada 8 MP, önde 5 MP değerinde kameralara sahip cihazın bataryasının da 2.500 mAh değerinde olduğunu söylemekte fayda var. Son olarak telefon, 2 yıl LG Türkiye garantisiyle 849 TL değerinde satışa sunulacak.

LG K9’un yanı sıra Xiaomi’nin 20.000 mAh’lik taşınabilir şarj aleti de 22 Şubat tarihinde satılmaya başlanacak. Çift USB çıkışına sahip olan cihaz iki yönlü hızlı şarjı destekliyor ve kutudan bir adet micro USB kabloyla çıkıyor. Cihaz peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 129 TL üzerinden satışa çıkacak.

Son olarak HP markalı kulak içi kulaklık satacak olan BİM, 1,1 metre kablo uzunluğuna sahip kulaklığını 29,90 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak. Kulaklıkta dahili mikrofon ve kontrol düğmesi olduğunu söylemekte de fayda var.