Geçtiğimiz günlerde patlayan Peak games haberinden sonra şimdi de Türkiye'de çekilen bir reklamın Delimobil tarafından çalındığı iddia ediliyor.

Petlas, 2017 yılında oldukça enteresan bir Anneler Günü reklamı yayınlamıştı. Ülkemizin ünlü yarış pilotlarının annelerinin kendilerine co-pilotluk yaptığı çok keyifli bir reklam kampanyasıydı.

“Tüm Yarışların Anası” reklam filminin, 2015 yılında kurulmuş olan Rus menşeli Delimobil'in reklamıyla birebir aynı olduğu iddia ediliyor. İki çalışmaya da göz atınca durumun basit bir esinlenmeden öte olduğunu görebiliyorsunuz.

Hatta Petlas'ın "Trafikte anneniz yanınızdaymış gibi kullanın" sloganı bile, “Drive like mom is beside!” şeklinde birebir omuzlanmış.

Petlas'ın Reklam Filmi

Delimobil Reklam Filmi

İki videoyu da izledikten sonra karar elbette sizin. Henüz konuyla ilgili Petlas veya Delimobil cephesinden bir açıklama gelmiş değil. Videoların benzerliği konusunda görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.