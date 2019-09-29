A101'in her hafta yayınlamış olduğu aktüel ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünleri sizin için seçip listeliyoruz. 3 Ekim 2019 - 9 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan son katalogda toplam 4 teknolojik ürün var. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise Honor 10 Lite oldu.

BİM'in en büyük rakibi olan perakende mağaza zinciri A101 de haftalık aktüel ürün kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan teknolojik ürünleri seçip listeliyoruz. Tablet, akıllı telefon, bilgisayar, kulaklık, powerbank gibi ürünlere, bu listemizi takip ederek uygun fiyatlardan ulaşabilirsiniz. Eğer siz de teknolojik ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlara karşılamak istiyorsanız, bu içeriğimizi tarayıcınızdan ya da Webtekno mobil uygulamasından favorilere ekleyin. Her hafta en güncel listeye hızlıca ulaşabilirsiniz.

3 Ekim 2019 - 9 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olacak A101 Aktüel sayısında, toplamda 4 teknolojik ürün bulunuyor. O ürünler kataloğu şu şekilde:

A101 Aktüel Katalog, Teknolojik ürün listesi:

Honor 10 Lite

A101 Aktüel fiyatı: 1.399 TL

Hono 10 Lite özellikleri:

Kirin 710 işlemci, ARM Mali-G51 MP4 GPU

3 GB RAM, 32 GB depolama

6,21 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

13 MP, f/1.8 diyafram + 2 MP çift arka kamera

24 MP, f/2.0 ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5 (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

3400 mAh batarya

Huawei tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemcisinden güç alan Honor 10 Lite, 3 GB RAM’i ile bu fiyata yeterli bir bellek kapasitesi sunuyor. Mobil oyuncuları da düşünerek cihaza GPU Turbo 2.0 desteği sunan Honor 10 Lite, önümüzdeki hafta A101 mağazalarında 1.399 TL'ye satışa çıkacak.

Samsung 55" UHD Curved TV

A101 Aktüel Fiyatı: 4.699 TL

Samsung Curved TV özellikleri:

İnce dizayn

2 adet USB girişi

Ekran aynalama

20 W ses çıkışı

Wi-Fi

50 Hz

3 adet HDMI girişi

USB'den film oynatma

Smart

UHD çözünürlük

Tek kumanda özelliği

Bluetooth

Dahili UHD uydu alıcılı

Kavisli ekran​

İnce dizayna sahip Samsung Curved TV, kredi kartına 6 ay taksit seçenekleriyle 3-9 Ekim tarihleri arasında A101'de 4.699 TL'den satışa çıkacak.

1 TB WD Hard Disk

A101 Aktüel Fiyatı: 299 TL

Önümüzdeki hafta A101'de satışa çıkacak olan bu 1 TB depolamaya sahip Western Digital markalı harici hard disk, USB 3.0 desteğine ve 2 yıl garantiye sahip. Cihazın ayrıca kredi kartına 6 ay taksit seçeneği bulunuyor.

Roxxo Akıllı Saat

A101 Aktüel Fiyatı: 129 TL

Eğer bir akıllı saat arıyorsanız ancak ucuz yollu olmasını istiyorsanız, önümüzdeki hafta A101'de satışa çıkacak olan Roxxo akıllı saat tam size göre. 1,3 inç ekranında kalp atışı sensörü, tansiyon ölçer, gelen çağrı hatırlatma, SMS görüntüleme, fotoğraf çekebilme ve iOS ve Android uyumluluğu barındırıyor.

Diğer indirimli ürünler:

Hi Level 39 inç LED TV: 1.299 TL

Hometech Uydu Alıcı: 54,95 TL

Piranha 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü: 34,95 TL

SanDisk 64 GB USB: 54,95 TL

A101 çalışma saatleri:

Listedeki ürünleri satın almak için belirtilen tarihler arasında A101 mağazalarına gitmeniz yeterli. Tükiye'deki bütün A101 mağazaları ise sabah saat 09.00 ve akşam saat 21.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

A101'in her hafta yayınladığı aktüel kataloğunda yer alan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu içeriği tarayıcınızdan sık kullanılanlara kaydederek her hafta kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Webtekno mobil uygulamalasını aşağıdaki bağlantılardan akıllı telefonunuza indirebilir, içeriklerimizi uygulamadan takip edebilirsiniz: