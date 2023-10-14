Daha önce X (Twitter) platformu için dezenformasyona yönelik mektup yollayan AB yetkilisi, şimdi de Google'a yöneldi.

İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik devam ederken en büyük bilgi kaynağı olan internette yayılan görüntüler, kitlelerin düşüncelerini köklü şekilde etkiliyor. Yanlış bilgiyi yaymanın kolay olması sebebiyle doğru bilgi, her zaman olduğu gibi böyle kriz anlarında da kritik bir rol oynuyor.

Tam da bu sebepten ötürü Avrupa Birliği, Google’ın çatı şirketi Alphabet’i, YouTube’da yayılan yanlış ve yasa dışı bilgilerden ötürü uyardı. Özellikle de platformun kitlesinin büyük kısmını çocukların ve ergenlik çağındakilerin oluşturması, söz konusu problemi olduğundan daha önemli kılıyor.

AB yetkilisi, YouTube’dan sorumlu Google’ın daha sorumluluk sahibi davranması gerektiğini söylüyor.

İnsanların bilgiye ulaşmak için kullandığı bir sitenin (Google’ın), kullanıcılarını yanlış bilgiden, propagandadan ve rahatsız edici görsellerden koruması gerektiğini belirten Thierry Breton, Google’dan söz konusu uyarılara yönelik rapor beklediğini belirtti.

Breton, bunun haricinde bu konuda şeffaf olunmasını istedi ve birlikte hareket edilmediği sürece yaptırımların uygulanabileceğini de ekledi.

X için de benzer bir durum başlamıştı fakat onun için işler daha kötü durumda.

Avrupa Birliği yetkilileri, Hamas-İsrail ile ilgili yapılan paylaşımların X'i dezenformasyon merkezi hâline getirdiğini savunmuşlardı. Elon Musk ise bu yaklaşıma karşı çıkmıştı.

Linda Yaccarino ise Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımların büyük bir titizlikle incelendiğini, on binlerce paylaşımın kaldırıldığını söylemişti. Bizzat kullanıcıların dahil olabildikleri "Topluluk Notları" isimli özelliğin binlerce paylaşım için erişime açıldığını aktaran CEO, doğrudan terörist gruplarla bağlantılı olduğu tespit edilenlerin de olduğu yüzlerce hesabın ise kapatıldığını söylemişti. Fakat X için soruşturma resmen başlatıldı.

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