Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sosyal Medya Haberleri ve İçerikleri

Instagram Âdeta E-Ticaret Sitesine Dönecek: Influencer'lar Instagram'da Ürün Satıp Komisyon Alabilecek!

Instagram ve Facebook'a gelecek yeni alışveriş özellikleriyle bu platformlar âdeta e-ticaret sitesine dönüşecek.

Instagram Âdeta E-Ticaret Sitesine Dönecek: Influencer'lar Instagram'da Ürün Satıp Komisyon Alabilecek!
Barış Bulut

Meta, Instagram ve Facebook’a yeni alışveriş özellikleri ekleyeceğini açıkladı.

Artık influencer’lar, içeriklerine doğrudan alışveriş bağlantıları ekleyebilecek ve takipçilerini üçüncü taraf linklerle uğraştırmak zorunda kalmayacak.

İçerikten Görseller

Instagram Âdeta E-Ticaret Sitesine Dönecek: Influencer'lar Instagram'da Ürün Satıp Komisyon Alabilecek!
Instagram Âdeta E-Ticaret Sitesine Dönecek: Influencer'lar Instagram'da Ürün Satıp Komisyon Alabilecek!
3
2

Facebook ve Instagram'a alışveriş özellikleri geliyor

3

Facebook influencer’ları, Amazon, Temu ve eBay gibi markalarla bağlı affiliate hesaplarını Reels ve fotoğraflara etiketleyebilecek. Kullanıcılar, gönderi üzerindeki “yüzen baloncuk” üzerinden ürünlere tıklayarak doğrudan alışveriş yapabilecek.

Instagram influencer'ları ise bir Reels videosuna 30’a kadar ürün ekleyebilecek ve kendi affiliate linklerini kullanabilecek. Tek şart, ürünlerin Meta’nın marka kataloglarında kayıtlı olması olacak.

Âdeta alışveriş platformundan farksız olacaklar

2

Bu özellikler, affiliate gelir elde edenler için büyük kolaylık sağlayacak ancak sıradan kullanıcılar için Instagram ve Facebook, artık âdeta bir alışveriş merkezi hissi verecek. TikTok Shop’a benzer şekilde ürün linkleri videolar boyunca kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni özellikler, influencer’ların izni olmadan platforma eklenen “Shop the look” testlerinin ardından geliyor. Meta, o dönemde yalnızca sınırlı bir test yaptığını ve farklı değişiklikler üzerinde çalıştığını açıklamıştı, şimdi ise bu yeni özelliklerle birlikte hayata geçiriyor.

VPN Arayanlar Buraya: İnternet Tarayıcısı Firefox'a "Ücretsiz VPN" Özelliği Geliyor! VPN Arayanlar Buraya: İnternet Tarayıcısı Firefox'a "Ücretsiz VPN" Özelliği Geliyor!
YouTube ve FIFA’dan Tarihi Ortaklık: 2026 Dünya Kupası Yepyeni Bir Dönemin Kapılarını Aralayacak! YouTube ve FIFA’dan Tarihi Ortaklık: 2026 Dünya Kupası Yepyeni Bir Dönemin Kapılarını Aralayacak!
Instagram Facebook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com