Instagram Âdeta E-Ticaret Sitesine Dönecek: Influencer'lar Instagram'da Ürün Satıp Komisyon Alabilecek!

Instagram ve Facebook'a gelecek yeni alışveriş özellikleriyle bu platformlar âdeta e-ticaret sitesine dönüşecek.

Meta, Instagram ve Facebook’a yeni alışveriş özellikleri ekleyeceğini açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Artık influencer’lar, içeriklerine doğrudan alışveriş bağlantıları ekleyebilecek ve takipçilerini üçüncü taraf linklerle uğraştırmak zorunda kalmayacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Facebook ve Instagram'a alışveriş özellikleri geliyor

Facebook influencer’ları, Amazon, Temu ve eBay gibi markalarla bağlı affiliate hesaplarını Reels ve fotoğraflara etiketleyebilecek. Kullanıcılar, gönderi üzerindeki “yüzen baloncuk” üzerinden ürünlere tıklayarak doğrudan alışveriş yapabilecek.

Instagram influencer'ları ise bir Reels videosuna 30’a kadar ürün ekleyebilecek ve kendi affiliate linklerini kullanabilecek. Tek şart, ürünlerin Meta’nın marka kataloglarında kayıtlı olması olacak.

Âdeta alışveriş platformundan farksız olacaklar

Bu özellikler, affiliate gelir elde edenler için büyük kolaylık sağlayacak ancak sıradan kullanıcılar için Instagram ve Facebook, artık âdeta bir alışveriş merkezi hissi verecek. TikTok Shop’a benzer şekilde ürün linkleri videolar boyunca kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni özellikler, influencer’ların izni olmadan platforma eklenen “Shop the look” testlerinin ardından geliyor. Meta, o dönemde yalnızca sınırlı bir test yaptığını ve farklı değişiklikler üzerinde çalıştığını açıklamıştı, şimdi ise bu yeni özelliklerle birlikte hayata geçiriyor.