Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, mikroblog platformu X'i zor duruma soktu. Platformun dezenformasyon merkezi hâline geldiğini söyleyen Avrupa Birliği, Elon Musk ve ekibini sert bir dille uyardı.

Tüm dünya, geçtiğimiz hafta sonundan beri Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. İsrail ile Hamas arasında yıllardır devam eden çatışmalar, hafta sonunda Hamas'ın başlattığı saldırı ile bambaşka bir noktaya evrildi. Güneyimizde büyük bir savaşın başlaması an meselesi gibi görünüyor. Ancak bizim bu konuya değinme sebebimiz, savaşın kendisi değil. Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Avrupa Birliği tarafından köşeye sıkıştırılmış durumda.

İsrail ile Hamas arasında yaşanan gelişmeleri anında takip edebileceğiniz en iyi platformlardan birisi hiç şüphesiz X. Ancak platform, yapılan sayısız paylaşım arasında filtreleme yapamamış gibi görünüyor. Zira Avrupa Birliği, X'e gönderdiği bir açık mektupta, platformun dezenformasyon merkezi hâline geldiğini bildirdi. Elon Musk'a uyarı yapan yetkililer, yalan haberlerle ilgili olarak acilen harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulundular.

X, büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir!

Avrupa Birliği, bundan birkaç ay önce Dijital Piyasalar Yasasını yürürlüğe soktu. Bu yasa, sosyal ağlara büyük sorumluluklar yükledi. İşte Elon Musk ve ekibinin başının ağrımasına yol açan şey de tam olarak bu. Eğer X, yalan haberle etkili bir biçimde mücadele etmezse büyük yaptırımlara maruz kalacak. Avrupa Birliği, X'e gönderdiği mektupta gelirin yüzde 6'sına varan cezalar ve hatta Avrupa Birliği sınırlarını içerisinde yasaklama uygulanabileceğini duyurdu.

Elon Musk ve ekibi, sahte içerikleri tespit edemedi (veya etmedi)

Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri arasında yer alan Thierry Breton, X'e yönelik açık mektup için Elon Musk'ı da etiketleyerek açıklamalarda bulundu. Dezenformasyon yapıldığına ilişkin delillere sahip olduklarını söyleyen Breton'a yanıt veren Elon Musk, bu kategorideki içeriklerin bir listesini istedi. Bu talep yanıtsız kaldı ancak 24 saatin dolmasına kısa bir süre kalmış olmasına rağmen X'in Avrupa Birliği ile görüşmediği ihtimali üzerinde duruluyor. Pek çok haber kaynağının iddiasına göre Elon Musk'ın, yalan haberleri tespit edecek bir ekibi yok ve bu da gecikmeye yol açıyor. Birkaç saat sonra, bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanacağını şimdiden söyleyebiliriz...