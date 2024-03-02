Gururla çıktığı yolculukta iniş yaparken hızını alamayıp bacağını kıran Odysseus, artık uyku modunda.

Apollo astronotlarının Ay’a inişinin üzerinden 52 yıl geçmişken ABD, Intuitive Machines şirketinin Odysseus aracını Ay’a göndermişti. Bu durum, özel bir şirketin ilk kez Ay’a araç göndermesine vesile olduğu için de büyük önem taşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Ay’a iniş müjdesi verilen araç, Ay’ın güney kutbundan sinyal göndermişti.

Bu sinyalin ardından da aracın gönderdiği bir görsel vasıtasıyla yan yattığını öğrendik. Intuitive Machines CEO’su Steve Altemus, Ay’a hızlı iniş yapılması sebebiyle aracın ayaklarından birinin takılmış olabileceğini söyledi.

Operasyon kabiliyetleri devam ediyor derken de en son, pes ettiği haberini aldık.

Kırık bacağı sebebiyle yan yatan Odysseus, son bir fotoğraf gönderip kendisini bekleme moduna aldı. Intuitive Machines ise X üzerinden bu fotoğrafı paylaştı ve Odysseus’a son bir not bıraktı. Üstteki paylaşımın fotoğrafında hilal şeklinde Dünya görülebiliyor. Bunu belirten şirketin Odysseus için son sözleri; “İyi geceler, Odie. Umarız senden tekrar haber alırız.” oldu.

Son adımlar bataryanın büyük bölümünü harcadığı için beklemeye giren Odysseus, Ay’ın güney kutbundaki soğuğu atlatabilirse birkaç hafta sonra tekrar sinyal verebilir. Tabii ayrıca belirtmek gerekiyor ki kendisinin Ay üzerindeki görevi de kağıt üstünde yaklaşık 1 hafta sürecekti.

ABD’nin bundan bir önceki Ay ziyareti, 1972’de Apollo göreviyle gerçekleşmişti. Sizin düşünceleriniz neler? Sizce Odysseus’tan tekrar haber alınabilecek mi?