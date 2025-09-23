ABD Bir Kez Daha Google'ı Parçalamak İçin Harekete Geçti

Google, bir kez daha ABD Adalet Bakanlığı radarına girdi. Şirket bu kez de dijital reklamcılık sektöründe tekel hâle gelmekle suçlanıyor. Google ise iddiaları reddediyor. Taraflar, 2 hafta içerisinde bir çözüm yolu üretip, mahkemeye sunacaklar.

Bir süre önce açılan dava kapsamında tekel olduğu ilan edilen Google, yeni bir tekel davasına maruz kaldı. Bu kez ABD'nin Virginia eyaletinde açılan dava kapsamında Google, dijital reklamcılık sektöründe tekel oluşturmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı ile Google, önümüzdeki 2 hafta boyunca bir çözüm üretmek için mahkemede karşı karşıya gelecekler.

Dava sürecinin oldukça sancılı geçebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ABD Adalet Bakanlığı, tek çözümün Google'ın reklam teknolojilerinin bir kısmını satması olduğunu söylüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Google, bu duruma kesin bir dille karşı çıkıyor. Google'ın avukatı Karen Dunn tarafından yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı, böyle bir yaptırım ile Google'ı rekabetten koparmış olacak.

Google, Chrome için de benzer suçlamalar yaşamış ancak kurtulmayı başarmıştı!

Hatırlayan okurlarımız vardır; Google, bundan birkaç ay önce arama motoru Chrome nedeniyle tekel ilan edildi. ABD Adalet Bakanlığı, o dönemde de Chrome'un satılmasını istedi. Ancak davaya bakan Yargıç Amit Mehta, bu kadar ileriye gitmeye gerek olmadığına karar verdi. Hatta çıkan karar, Google için oldukça "basit" bir çözüm olarak nitelendirildi. Hâl böyle olunca ABD Adalet Bakanlığı ile Google arasındaki dijital reklam geriliminin de benzer bir şekilde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu sadece ihtimal dahilinde.

Google ile Adalet Bakanlığı arasında yaşanan gerilimle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım birkaç hafta sonra sunulacak çözümler ne olacak ve taraflar, bu çözüm önerilerini nasıl değerlendirecekler. Konuyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.