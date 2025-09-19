Tümü Webekno
Meta, Yapay Zekayı Eğitmek İçin Torrentten Yetişkin İçerik İndirdiği İçin Davalık Oldu

Bir yetişkin film şirketi olan Strike 3 Holdings, yapay zeka modellerini eğitmek için izinsiz kullanmakla suçladığı Meta'ya dava açtı. Şirket, Meta'nın kullandığını iddia ettiği her bir içerik için 150 bin dolar civarında tazminat istiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Meta'nın başı bir kez daha telif hakkı ihlali davasıyla dertte. Yetişkin film şirketi Strike 3 Holdings, Meta'nın, özellikle video oluşturma odaklı yapay zeka modelleri olan Meta Movie Gen ve LLaMA 4'ü eğitmek için kendi telifli içeriklerini izinsiz ve yasa dışı olarak kullandığını iddia ediyor. Davanın merkezinde, Meta'ya ait IP adresleri üzerinden BitTorrent ile indirilen 2.396 video yer alıyor. Şirket, bu ihlallerin 2018'den beri devam ettiğini iddia ediyor.

Bu içeriklerin yapay zekayı insan hareketlerini daha gerçekçi bir şekilde taklit etme konusunda eğitmek amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. Davacı şirket, her bir ihlal için 150.000 dolara kadar yasal tazminat talep ediyor. Bu, davanın toplam değerinin 359 milyon dolara kadar ulaşabileceği anlamına geliyor. Dava, sadece maddi tazminatla sınırlı değil; Strike 3, Meta'nın elindeki tüm telifli içerikleri silmesini ve bu içerikleri gelecekte bir daha kullanmamasını da talep ediyor.

Bu dava, yapay zeka şirketlerinin telifli materyalleri eğitim verisi olarak kullanma konusundaki yasal belirsizliği bir kez daha gündeme getiriyor. Daha önce sanatçılar ve yazarlar tarafından açılan benzer davalarda mahkemeler farklı kararlar vermişti. Ancak bu davanın farkı, içeriklerin BitTorrent üzerinden izinsiz indirilip dağıtıldığı iddiasıyla telif hakkı ihlalinin doğrudan ve kanıtlanabilir bir eylem olması. Bu durum, davanın seyrini değiştirebilir ve yapay zeka sektöründe emsal bir karar oluşturabilir.

