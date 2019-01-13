ABD'de Hükumete Ait İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamıyor

ABD'de geçtiğimiz günlerde federal hükûmet resmen kapanmıştı. Bu kapanma olayının yaşanmasından sonra hükûmete ait internet sitelerine erişimlerde sorunlar yaşanıyor.

Meksika sınırına yapılacak duvara ayrılacak ödenek konusunda Trump ve Demokratlar arasındaki tartışma, hükûmetin resmen kapanmasına neden olmuştu. Hükûmetin tüm hizmetlerinin durdurulması ile sonuçlanan bu tartışmadan sonra ABD Adalet Bakanlığı ve bazı NASA internet siteleri dahil olmak üzere, hükûmete ait internet sitelerine erişimde sorun yaşanıyor.

Google Chrome'dan erişim sağlamak isteyen kullanıcıların güvenlik sertifikası sorunlarıyla karşılaştığı internet sitelerine erişim, bilişim departmanlarında çalışan sorumluların maaşlarının ödenmemesinden dolayı sağlanamıyor. BuzzFeed'in yaşanan olay hakkında paylaştığı haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Yaşanan erişim sorunu, sitelerin TLS sertifikalarının yenilenmemesinden kaynaklanıyor. TLS sertifikası, internet siteleri ve tarayıcınız arasında doğrulama yapar ve kullanıcıların internet sitesine gönderdiği bilgilerin başkaları tarafından izlenmemesini sağlar. Netcraft'a göre bu yenilenmeme durumu, hükümete ait internet sitelerinin %80'inden daha fazlasını etkiliyor."

İnternet sitelerinde kullanılan protokoller gereği süresi dolmuş sertifikalar tespit edilirse, bağlantı engelleniyor. Fakat bu bağlantı engelleme, kullanıcılar tarafından atlanabiliyor. Tarayıcılar tarafından gösterilen uyarı ekranında "Siteye devam et" seçeneğine tıklayan kullanıcılar, internet sitelerine erişim sağlayabiliyor. ".gov" uzantılı internet sitelerinde yaşanan bu sorun, HSTS sertifikası kullanan internet sitelerini ise etkilemiyor.

Hükûmete ait birçok hizmeti etkileyen bu sorunun, ne zaman çözüleceği ve hükûmetin ne zaman eski haline döneceği henüz bilinmiyor. Demokratlar ve Trump arasındaki müzakerelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.