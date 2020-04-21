ABD'de Evde Koronavirüs Testi Yapılmasına Onay Verildi

Koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı bakımından ABD, dünyada merkez üssü hâline geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde test kiti için yetkilendirme başvurusunu kabul etti. Böylece ülkede salgının yavaşlatılması ve ülke ekonomisinin kısa zamanda toparlanması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bazı eyaletlerinde bir ay içinde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik üç aşamalı bir planı kamuoyuna açıklamıştı. Bu kapsamda hayatın kısa sürede normale döndürülmek istendiği ülkede FDA, LabCorp adlı şirket tarafından üretilen evde koronavirüs test kiti için yetkilendirme başvurusuna onay verdi.

LabCorp, evde test kitinin hâlihazırda doktor muayenehanelerinde ve test alanlarında kullanılanlar kadar güvenli olması gerektiğini söylüyor. Söz konusu test kiti, hastaneye gitmeden test yapabilmeye imkân tanıyor. FDA'dan onay alan şirket, kitlerin öncelikle koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ve ilk müdahale ekiplerine temin edileceğini söyledi.

ABD'de evde koronavirüs test dönemi:

Evde test kiti, boğaz ve burundan sıvı örneği alınmasıyla kullanılabiliyor. Örnek, sonuçların elde edilebilmesi için Kuzey Carolina merkezli firmaya gönderiliyor. Dolayısıyla sonuçları evde öğrenmek mümkün değil. Bununla birlikte evde test kiti yöntemiyle sağlık çalışanlarıyla muhtemel koronavirüs hastalarının teması en aza indirilerek salgının yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şirket, kitlerin önümüzdeki haftalarda daha çok kişiye ulaştırılmasını umuyor.

Test kitinin fiyatı, 119 dolar (830 TL) olarak açıklandı ve kit, doktor onayı olmadan kullanılmayacak. FDA Komisyon Üyesi Stephen Hahn, bu faaliyetle artık ev konforunda ve güvenliğinde numune toplanabileceğini kaydetti. Test yalnızca acil durum izni aldığı için henüz standart onay sürecinden geçmedi. Bu arada testlerin ülkemizde kullanılmasıyla ilgili henüz bir planın olmadığını belirtelim. ABD geneline yayılması hedeflenen testler, salgını önleyerek ülke ekonomisini yeniden toparlamak için önemli bir anahtar olarak kabul ediliyor.