New York'ta Koronavirüs Ölümleri Sonrası Akbabalar Görüldü

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında ABD geliyor. Ülke, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Son verilere göre ABD’de 43 binden fazla kişi hayatını kaybederken 800 binden fazla vaka görüldü. Salgının merkezi hâline gelen New York semalarındaysa akbabalar uçarken görüntülendi.

ABD’de salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı bölge New York olarak biliniyor. Bu kenti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. Karantina önlemleri nedeniyle sokaklarında sessizlik hâkim olan New York’un Manhattan bölgesinde uçan akbabalar görüntülendi.

New York üzerindeki üç akbabanın, ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı USNS Comfort isimli hastane gemisi üzerinde tur attıkları görüldü. Hatırlatmak gerekirse 1.000 yatak kapasiteli USNS Comfort gemisi, salgın nedeniyle hastalara yetişmekte zorlanan New York’taki hastaneleri rahatlatmak üzere bölgeye gitti. Gemi, Hudson Nehri üzerindeki Manhattan yolcu gemisi terminaline demirledi.

Akbabalar, New York semalarında:

Akbabalar genellikle yiyeceklerini keskin koku duyularını kullanarak buluyor. Akbabalar, çürüme sürecinin başlangıcındaysa üretilen gazları algılayacak kadar alçaktan uçuyor. Kuşlarla ilgili kayda geçen bir başka karede, bir akbabanın Dünya Ticareti Merkezi’ni karşısına alarak uçtuğu gözlendi. Merkez, 26 Şubat 1993 tarihinde bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırının hedefi olmuştu.

New York Valisi Andrew Cuomo, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, şehirde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 7.890’a ulaştığını bildirmişti. Bu sayı, 11 Eylül 2001’deki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 katından daha fazla. New York'ta hastaneye yatış oranları son günlerde her ne kadar düşse de günlük ölüm oranı sürekli yükselmeye devam ediyor.

Koronavirüs sessizliği, New York'u kapladı: