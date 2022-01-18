ABD’li Hava Yolu Şirketlerinden 5G’ye Karşı Sert Çıkış

ABD'li birçok havayolu ve kargo şirketi, 5G'nin uçaklara yönelik hayati tehlikeler oluşturduğuna dair bir mektuba imza attı. Mektupta 5G'nin uçakların elektronik sistemlerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Dünya, 5G ile birlikte daha önce halk arasında görmediğimiz bir internet hızına erişmek ve cihazlar arasındaki bağlantı hızı en yüksek seviyeye ulaşmaya bir adım yakınken bu teknoloji için yeni yeni engeller çıkmaya devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok hava yolu şirketi, 5G teknolojisi için ‘felaket’ uyarısında bulundu.

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Soutwest Airlines gibi yolcu şirketleriyle birlikte UPS, Atlas Air, JetBlue Air ve FedEx gibi kargo şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, 5G hakkında ortak bir mektuba imza attı. Şirket yetkililerinin 5G’nin felaket olabileceğine yönelik ortaya sundukları gerekçe, 5G teknolojisinin C bandı spektrumunun uçakların elektronik sistemlerini engelleyebilmesiydi.

5G, çok sayıda uçağı kullanılamaz hale getirebilir:

Birçok şirketin yöneticisinin imzasını taşıyan mektup, Reuters haber ajansı tarafından basına lanse edildi. Mektubun Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, Ulaşım Bakanı Pete Buttigieg, Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson ve Federal İletişim Komisyonu Başkanı Jessia Rosenworcel’a gönderildiği görülüyordu.

Mektupta açık bir şekilde “Büyük havaalanları uçuş için uygun hale getirilmediği takdirde seyahat ve taşımacılığın çoğunun gerçekleşemeyeceği” ifade ediliyordu. 5G teknolojisinin yeni C bandının potansiyel olarak çok sayıda uçağı kullanılamaz hale getireceği, on binlerce yolcuyu zor durumda bırakıp tedarik zincirini, ilaç ve tıbbi malzemelerin nakliyesini zora sokabileceği öne sürülüyordu.

Şirketlerin talepleriyse 5G uygulamasının özellikle kilit havaalanı pistlerinin 2 mil (3,20 kilometre) yakınındaki bölgelerde devreye girmemesi şeklinde oldu.

FAA, 5G’nin potansiyel olarak irtifa göstergesi gibi hassas uçak ekipmanlarını ve düşük görüş şartlarında hareketi etkileyebileceği konusunda uyarı yapmıştı. Ancak havayolu şirketleri, sorunun yalnızca kötü hava koşullarında ortaya çıkmayacağı, uçaklardaki modern güvenlik sistemlerinin de kullanılamaz hale gelmesi riskinin olduğu ifade etti.

FAA, geçtiğimiz pazar günü 5G’nin hizmete gireceği 55 havaalanından 48’inde düşük görüş mesafesinde uçuş gerçekleştirilebileceği tahminiyle uçuş izni verildiğini duyurdu. Hava yolu şirketleriyse bu listede birçok büyük havaalanının bulunmadığına dikkat çekti.