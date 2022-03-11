Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? Son Tarih ve Ücreti - 2022

Ehliyet yenilemek için son tarih hızla yaklaşıyor. Eğer hala ehliyetinizi yenilemediyseniz ve eski ehliyetinizi kullanmaya devam ediyorsanız en yakın zamanda ehliyet yenileme işlemi yaptırmanız gerekiyor. Gelin ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve ücreti ne kadar gibi merak edilen sorulara yakından bakalım.

Yeni ehliyet olarak bahsediyor olsak da konu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kararın tarihi 1 Ocak 2016. Yani bu tarihten sonra ilk kez ehliyet aldıysanız zaten şu anda yeni ehliyete sahipsiniz demektir. Ancak 2016 yılından önce ehliyet aldıysanız bir an önce ehliyet yenileme işlemi yaptırmalısınız. Çünkü ehliyet yenilemek için belirlenen son tarihe hızla yaklaşıyoruz.

Yeni ehliyetler, günümüz teknolojisine uygun çipli kartlardan oluşuyor. Özellikle güvenlik açısından çok daha gelişmiş oldukları için tüm sürücülerin bir an önce yeni ehliyet almaları gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle randevu almalı ve işlem için gerekli belgeleri toplamalısınız. Gelin ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve ücreti ne kadar gibi merak edilen sorulara yakından bakalım.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ehliyet nasıl yenilenir?

Ehliyet yenileme işleminin ilk adımı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden sürücü belgesi değişim randevusu almalısınız. İnternet sitesi yerine Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak da randevu alabilirsiniz. Randevunuzu, ikametgah adresiniz dışındaki bir nüfus müdürlüğünden de alabilirsiniz.

Ehliyet yenileme süresi ne kadar, son tarih ne zaman?

Eski ehliyetlerin yenileriyle değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen karar, 1 Ocak 2016 tarihli. Son tarih, pek çok kez ertelendi. Ehliyet yenileme işlemi için son tarih 31 Ocak 2022 olarak belirlenmiştir. Şu an için son tarih bu olarak görülüyor ve tekrar uzatılması beklenmiyor. Bu nedenle ehliyet yenileme işlemini bir an önce yapmalısınız.

2022 yılı ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ücret nereye yatırılır?

Eski ehliyetinizi yeni ehliyetle değiştirecekseniz ödemeniz gereken tutar yani Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Çalıntı, kayıp ya da başka bir nedenle yeni ehliyetinizi yenileyecekseniz ödemeniz gereken tutar 345 TL olarak belirlenmiştir. İlk kez ehliyet alacaksanız belge tipine göre ödemeniz gereken ücreti buradan öğrenebilirsiniz. Tüm bu ücretleri şu bankalara yatırabilirsiniz;

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk

Alternatifbank

Denizbank

QNB Finansbank

Denizbank

HSBC

ING Bank

Kuveyt Türk

Odea Bank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye Finans Katılım

Garanti Bankası

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Katılım

PTT şubeleri

Türk Emlak Katılım

Ehliyet yenilemek için gereken belgeler ve evraklar:

Kimlik belgesi

Sağlık raporu

Ücret makbuzu

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu beyanı

Adli sicil belgesi

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belge ve evraklar bu şekilde. İhtiyacınız olan belge ve evrakların büyük bir bölümünü e-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Fotoğrafınızın size benzemesi son derece önemli. Ücret makbuzu çoğu zaman unutuluyor ancak ehliyet yenileme işlemi sırasında son derece önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sayfasını açın. Adım #2: Sürücü Belgesi seçeneğine tıklayın.

Sürücü Belgesi seçeneğine tıklayın. Adım #3: Kabul Ediyorum butonuna tıklayın.

Kabul Ediyorum butonuna tıklayın. Adım #4: Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin.

Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin. Adım #5: Devam Et butonuna tıklayın.

Devam Et butonuna tıklayın. Adım #6: İl ve ilçe seçimi yapın.

İl ve ilçe seçimi yapın. Adım #7: İleri butonuna tıklayın.

İleri butonuna tıklayın. Adım #8: Randevuyu kimin için alacağınızı seçin.

Randevuyu kimin için alacağınızı seçin. Adım #9: Randevu tarihini ve saatini belirleyin.

Randevu tarihini ve saatini belirleyin. Adım #10: Bilgilerinizi gözden geçirin ve onaylayın.

Ehliyet yenileme randevusu almak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Randevuya giderken gerekli olan evrak ve belgeleri aldığınızdan emin olun. Eğer gitmeyecekseniz randevuyu iptal edin çünkü gitmediğiniz zaman 24 saat içinde yeni bir randevu alamazsınız.

Yeni ehliyet kaç gün içinde teslim edilir?

Yeni ehliyet başvurusu yaptıktan sonra hemen alamıyorsunuz. Başvuruyu nereden yaparsanız yapın ehliyetler Ankara’daki merkezde basılıyor ve PTT kargo aracılığıyla adresinize gönderiliyor. Değişiklik gösterse bile yeni ehliyetler yaklaşık 1 hafta ile 15 gün arasında elinize ulaşacaktır. Bu süre zarfında kullanmak için isterseniz başvuru sırasında geçici sürücü belgesi alabilirsiniz. Geçici sürücü belgesinin kullanım süresi 15 gündür.

Yeni teknolojiye göre düzenlenmiş çipli yeni ehliyet nasıl alınır sorusunu yanıtladık ve ehliyet yenileme son tarihi ile ücreti gibi konu hakkında merak edilen detayları paylaştık. Son tarihin giderek yaklaştığını düşünürsek aktif araç kullanan sürücülerin bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri öneriliyor.