ABD’de bir hırsız, çaldığı eşyaların arasında bir Apple AirTag olduğunu bilmeden kaçmasının ardından AirTag sayesinde yakalandı.

ABD’nin Portland bölgesindeki Ore'de Perşembe günü Northwest Broadway'in 100. bloğunda bir silahlı soygun meydana geldi. Polis tarafından Justin Johnston olarak tanımlanan adam, para için bir mağaza çalışanına silah doğrulttu ve kurbanın telefonunu ve cüzdanını aldı. ‘Ee, bize ne?’ diyebilirsiniz.

Ancak iş biraz ilginç. Polis, SW Third Avenue ve SW Pine Street bölgesine gitti ve güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin süit otele girip çıktığını gördü. Günün ilerleyen saatlerinde otel güvenliği, zanlının otele döndüğünü söyleyerek polise başvurdu. Şüpheli, otelin yangın merdiveninden kaçtı ancak kaçmadan önce rastgele bir otel odasından birkaç eşya daha çaldı. İşte işler burada ilginçleşti.

Hırsızın yakalanması, Apple AirTag sayesinde gerçekleşti

Eşyaları çalınan otel misafiri, daha sonra polise birinin odasına girdiğini ve üzerinde Apple AirTag takılı bir sırt çantası da dahil olmak üzere odadan eşyalar aldığını bildirdi. Polis daha sonra şüpheliyi Kuzey Portland'a kadar takip etmek için bu Apple AirTag'i kullandı. Yani bir Apple cihazı daha otoriteye kolaylık sağlamış oldu.

Johnson, ikinci derece soygun ve birinci derece hırsızlıkla suçlandı. 9 Mayıs tarihinde de Apple AirTag, Avustralya'da 7.000 dolar değerinde fotoğraf ekipmanının kurtarılmasına yardımcı olmuştu. Ancak Apple AirTag, her ne kadar kullanışlı olsa da yönetici otoritelerin pek hoşuna gitmiyor zira insanlar istekleri dışında da takip edilebiliyor.

AirTag, önceki olaylarla tartışmalara sebep olmuştu

AirTag, Apple kullanıcılarının geçen yıldan beri kayıp veya çalınan eşyalarını takip etmelerine yardımcı oluyor. Ancak bazı insanlar izleme cihazını kötü amaçlar için de kullanabiliyor. Şubat ayında arabası AirTag tarafından takip edildiğinden şüphelenen bir kadın olay olmuştu. Polis arabasına göz attığında gerçekten de arabanın tamponunda bir AirTag bulmuştu.

Sebep olabileceği potansiyel tehlike nedeniyle AirTag'lerin kullanımını sınırlayan kanunlar için girişimler başladı bile. Ohio'da hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteğiyle milletvekilleri arasında AirTag’lerin kısıtlanması için ciddi bir lobi faaliyeti var. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.