Bir hacker, piyasaya çıkalı daha 10 gün olan Apple AirTag'i hackledi. Söz konusu hack işlemi, AirTag'in nasıl kötüye kullanılabileceğine dair ilginç bir çözüm ortaya koyuyor olsa da kullanıcılar için gerçek bir risk oluşturmuyor.

Apple'ın uzun zamandır beklenen nesne takip aracı AirTag, yalnızca 10 gün önce piyasaya sürüldü ve görünüşe göre şimdiden işinin ehli hackerlar tarafından hacklenmiş durumda. Stacksmashing adlı bir Twitter hesabı tarafından paylaşılan videoya göre AirTag'ler, potansiyel olarak kullanıcıları kimlik avı ya da farklı bir işleve sahip zararlı web sitelere yönlendirmek için kullanılabilir.

Stacksmashing, konuyla ilgili olarak paylaşmış olduğu tweet dizisinde saatlerce süren çalışmasının ardından AirTag'in mikro denetleyicisine erişim sağlamayı başardığını ifade ediyor. Cihaz yazılımlarına ulaşıp dilediği değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra mikro denetleyiciyi yeniden çalıştırmayı başaran Stacksmashing, NFC adresini (URL) değiştirmiş olduğu AirTag'in bir videosunu da paylaştı.

Standart bir AirTag'e NFC destekli bir cihazı "dokundurduğunuzda", AirTag sizi found.apple.com adresine yönlendiriyor. NFC adresi değiştirilen AirTag ise üçüncü taraf bir web sitesine yönlendirme yapabiliyor. Dolayısı ile AirTag aracılığı ile kullanıcıları zararlı bir web sitesine yönlendirmek potansiyel olarak mümkün.

Peki Stacksmashing'in AirTag'i hacklemiş olması, AirTag'in güvenlik açısından riskli bir cihaz olduğu anlamına mı geliyor? Aslına bakacak olursak ortada bir potansiyel bulunsa da büyük bir risk olduğunu söyleyemeyiz. Zira söz konusu hack yönteminin kullanıcılar için tehlike oluşturması için hackerların AirTag'inizi ele geçirmesi, mikro denetleyicisi hacklenmiş AirTag ile değiştirmesi, sizin de iPhone'unuzu AirTag'e dokundurarak Apple'ın "Bul" servisine ulaşmak istemeniz gerekiyor.

AirTag'i cüzdan gibi değerli bir eşyanın kaybolması durumunda yerini bulabilmek için kullanacağınızı düşünürsek; hackerlar cüzdanınıza ulaştığı takdirde endişelenmeniz gereken şeyin zararlı bir web sitesine yönlendirilmek olmayacağını söyleyebiliriz.

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