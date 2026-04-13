Apple'ın Merakla Beklenen Akıllı Gözlüğünden Yeni Detaylar: Özgün Bir Tasarıma Sahip Olacak!

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Ray-Ban Meta gözlüklerinin rakibi akıllı gözlüğüne dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yeni bir sızıntıya göre Apple, uzun süredir beklenen akıllı gözlüğünü 2026’nın sonlarına doğru tanıtmaya hazırlanıyor.

Üstelik bu gözlük, ekran içermeyen yapıya sahip olacak ve Ray-Ban Meta gözlüklerine benzer şekilde günlük kullanıma odaklanacak.

Apple'ın Merakla Beklenen Akıllı Gözlüğünden Yeni Detaylar: Özgün Bir Tasarıma Sahip Olacak!
Günlük hayata entegre akıllı özellikler

Sızdırılan bilgilere göre Apple’ın gözlüğü; fotoğraf ve video çekimi, telefonla senkronizasyon, arama yapma, bildirimleri dinleme ve müzik çalma gibi işlevleri destekleyecek.

En dikkat çekici yenilik ise iOS 27 ile birlikte gelecek çok daha gelişmiş bir Siri entegrasyonu olacak. Kullanıcılar, sesli komutlarla tamamen eller serbest bir deneyim yaşayabilecek.

Apple’dan alışılmışın dışında tasarım stratejisi

Apple, rakiplerinden farklı olarak tasarım konusunda dış ortaklarla çalışmak yerine tamamen kendi ekibine güveniyor. Bu da şirketin “ilk yapan değil, en iyi yapan ol” stratejisinin bir yansıması.

Rakipler arasında yer alan Meta, Google ve Samsung gibi devler ise gözlük tasarımlarında moda markalarıyla iş birliği yapıyor.

Nasıl bir tasarım beklemeliyiz?

Apple’ın hedefi sadece bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda ikonik bir moda aksesuarı yaratmak. En az dört farklı model seçeneği sunulması planlanıyor. Tasarımlardan birinin klasik Ray-Ban Wayfarer stilini andıracağı belirtiliyor.

Ayrıca kamera sisteminde de önemli bir değişiklik söz konusu. Meta’nın yuvarlak lenslerinin aksine Apple, dikey oval lensler ve etrafını saran ışıklarla farklı bir görünüm sunmayı planlıyor.

İddialara göre Apple akıllı gözlüğünü 2026’nın sonu ya da 2027’nin başında tanıtacak, resmî satış da aynı şekil 2027 yılında başlayacak.

