Forbes'un ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre ABD hükûmeti, suçluların izini sürmek amacıyla, aratılan bazı anahtar kelimeler hakkında Google'dan bilgi almakta. Masum insanları zan altında bıraktığı düşünülen durum kamuoyunda büyük tartışmaya neden oldu.

ABD hükümetinin, belirli arama terimlerini yazan herkes hakkında kullanıcı verilerini sağlaması için Google'dan gizlice izin çıkardığı söyleniyor. Bu durum, masum İnternet kullanıcılarının önceden düşünülenden ciddi soruşturmalara daha sık karışabileceğine dair korkuları artırıyor.

Yanlışlıkla ortaya çıkan ve Forbes tarafından ulaşılan mahkeme dosyalarına göre federal müfettişler, suçluların izini sürmek amacıyla yeni "anahtar kelime izinlerini" belirli bir yıl içinde bir kurbanın adını veya adresini arayan herkes hakkında bilgi vermesini Google'dan istemek için kullanmaya başladılar.

'Polis, insanları sadece düşüncelerine dayanarak tanımlayabiliyor'

Google, her yıl binlerce izne yanıt vermek zorunda kalmakta ancak aramalarda kullanılan anahtar kelimelere yönelik izin, hükümet tarafından kullanılan nispeten yeni ve tartışmalı bir strateji olarak görülmekte.

Forbes'a konuşan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin gözetleme ve siber güvenlik danışmanı Jennifer Granick, durumu "Google'ın arama geçmişi veritabanında gezinmek, polisin insanları geçmişte bir noktada, herhangi bir nedenle, sadece düşündükleri şeylere dayanarak tanımlamasını sağlıyor" sözleriyle özetledi.

Granick, konuşmasına "Daha önce mümkün olmayan bu teknik, İlk Değişikliğin çıkarlarını tehdit ediyor ve özellikle anahtar kelime terimleri benzersiz değilse ve zaman çerçevesi kesin değilse kaçınılmaz olarak masum insanları zan altında bırakacak. İşleri daha da kötüleştirmek için, polis şu anda bunu gizlice yapıyor, bu da uygulamayı kamuoyu tartışmalarından ve düzenlemelerinden izole ediyor" şeklinde devam etti.

Hükümet, izinlerin kapsamının, belirli terimleri arayan masum insanları zan altında bırakmaktan kaçınmak amacıyla sınırlı olduğunu söyledi. Ancak hükümete kaç kullanıcının verilerinin gönderildiği ve izin taleplerinin kapsamının ne olduğu kamuya açıklanmadı.