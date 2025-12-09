ABD, NVIDIA'nın Çin'e yapay zeka çipi satmasına izin verecek

ABD Ticaret Bakanlığı, daha önce yasakladığı NVIDIA H200 yapay zekâ çiplerinin Çin’e ihracatına sınırlı kapsamda izin verebilir. Karar, hem küresel rekabeti hem de ABD-Çin ilişkilerini etkileyebilir.

ABD Ticaret Bakanlığı, daha önce ulusal güvenlik gerekçesiyle engellediği NVIDIA H200 çiplerinin Çin'e ihracatına koşullu izin vermeyi görüşüyor. Bu çipler, yapay zekâ eğitimi ve veri merkezleri için kritik öneme sahip.

Kararın arka planında ABD’nin Çin’in teknolojik ilerlemesini kontrol etme çabası ile Amerikan şirketlerinin gelir kayıplarını azaltma hedefi bulunuyor. NVIDIA, yasak sonrası büyük oranda gelir düşüşü yaşamış ve özel olarak kısıtlamalara uygun yeni modeller geliştirmişti.

İhracata izin verilmesi, hem Çinli teknoloji şirketlerinin kapasitesini artırabilir hem de küresel yapay zekâ rekabetinde dengeleri değiştirebilir. Ancak ABD’de ulusal güvenlik endişelerinin yeniden gündeme gelmesi olası.

Süreç hâlâ değerlendirme aşamasında olsa da kabul edilmesi durumunda NVIDIA’nın pazar payı ve gelir beklentileri yeniden yukarı yönlü revize edilebilir. Çin tarafı ise bu gelişmeyi stratejik bir rahatlama olarak görebilir.