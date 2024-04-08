ABD'de "umut fakirin ekmeğidir" diyenlerin şans oyunlarına kaç para harcadıkları belli oldu. Buna göre ABD'de şans oyunlarına harcanan para miktarı, Türkiye'nin bir yıllık otomotiv ihracatının 3 katı kadar.

Şans oyunları, özellikle geri dağılımının bozuk olduğu ülkelerde milyonlarca kişiye umut olması açısından çok daha fazla ilgi görüyor. ABD, dünyanın en büyük ekonomisi olması bir yana dursun aynı zamanda gelir dağılımının da en kötü olduğu ülkelerden biri. Hal böyle olunca ABD'de şans oyunlarına olan ilgi yıldan yıla büyük bir artış gösteriyor.

ABD Kuzey Amerika Eyalet ve Bölgesel Piyangolar Birliği (NASPL) verilerine göre yalnızca geçtiğimiz yıl ABD'de şans oyunlarına harcanan toplam para miktarı 113,3 milyar doları buldu. Bu sayının ne kadar büyük olduğunu şöyle açıklayabiliriz; Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre Türkiye otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz yıl toplamda 35 milyar dolar ihracat yaptı…

Geçtiğimiz hafta sonu Powerball çekişinde büyük ödül 1,3 milyar dolara ulaştı

Elbette ki ABD'de şans oyunlarına olan ilginin bu denli artmasında ödüllerin cezbediciliğini de atlamamak gerekiyor. Örneğin en popüler şans oyunu olan Powerball'da ikramiye, son dönemde sık sık 1 milyar doların üzerine çıkmaya başladı ve geçtiğimiz hafta sonu 1,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en büyük 4. ikramiyesi olmayı başardı. Tabii şans oyunu oynayan çoğu kişi için bu miktarın binde biri bile yeni bir hayat kurmak için yeterli ancak konumuz bu değil…

NASPL'ye göre özellikle pandemi döneminde diğer eğlence etkinliklerinin iptal edilmesiyle şans oyunlarına olan ilgi daha da arttı. İlginin artmasıyla toplanan para miktarı ve ödüller artış gösterdi, ödüller büyüyünce de şans oyunlarına ilgi duymayan kişiler dahi hayallere dalarak şans oyunlarına ilgi göstermeye başladı… Bu arada ABD tarihinin en büyük ikramiyesinin 2022 yılında tek bir kişiye çıkan 2,04 milyar dolar olduğunu belirtelim.

Peki bir bir piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi tutturma ihtimaliniz nedir? Aşağıdaki içeriğimizden bu sorunun yanıtını öğrenebilirsiniz.