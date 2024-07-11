Havacılık ve savunma şirketi Northrop Grumman, ABD Savunma Bakanlığına bağlı DARPA için geliştirdiği gizlilik odaklı insansız hava aracının ilk net görüntüsünü paylaştı.

ABD’li havacılık ve savunma şirketi Northrop Grumman, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) için yepyeni bir insansız hava aracı geliştiriyordu. Gizlilik odaklı bu drone’un ismi XRQ-73 idi.

Şimdi ise DARPA için geliştirilen bu araçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Northrop Grumman, yeni İHA’nın fotoğrafını paylaştı. Aracın tasarımı büyük dikkat çekti.

XRQ-73 böyle gözüküyor

Fotoğrafl XRQ-73 modeline şimdiye kadar hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde bakış atmamızı sağlıyor. Daha önce konsept fotoğraf görmüştük. Şimdi ise gerçekte nasıl görüneceği anlaşılmış oldu. DARPA’nın X-Prime programı kapsamında geliştirilen bu prototip model, Notrhrop’un yanı sıra Scaled Composites’in de katkılarıyla üretildi.

Gelen bilgilere göre model, son derece verimli ve inanılmaz derecede sessiz bir hibrit-elektrik tahrik sistemine sahip. Çok daha büyük ve sessiz olduğu belirtilen hava aracı’nın 9 metrenin üzerinde kanat açıklığı ve 567 kilogram ağırlığı var. Modelin uzun uçuş sürelerine dayanıklı, ultra sessiz bir keşif aracı olması planlanıyor.

İHA, 463 km/sa hıza ulaşabilmenin yanı sıra 5 bin 500 feet yüksekliğe çıkabiliyor. 180 kilograma kadar yük taşıyabildiği de gelen bilgiler arasında. Bu kuyruksuz uçak hakkında ne DARPA ne de Nothrop Grumman tarafından başka bir detay paylaşılmadığını ekleyelim. Aracın ilk uçuşunu bu yıl sonuna doğru gerçekleştirmesi bekleniyor. Muhtemelen o zamanlara doğru daha fazla bilgi edinebileceğiz.