ABD'de Su Şebekesini Hackleyen Kişiye Rekor Ceza Bekleniyor

ABD'nin Kansas eyaletine içme suyu sağlayan bir tesisisin bilgisayar sistemlerine sızdığı iddia edilen bir genç için rekor seviyede ceza isteniyor. Wyatt A. Travnichek isimli adamın suçlu olduğu ispat edilirse, 25 yıl hapis ve 500 bin dolar tazminat ödeme cezası verilecek.

2019 yılında ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Wyatt A. Travnichek isimli bir adamın, yaşadığı bölgede bulunan kamuya açık bir su tesisisin bilgisayar sistemlerine sızdığı açığa çıkmıştı. İddialara göre bilgisayar korsanı, su tesisisin temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapan sistemleri kapatmayı da başarmıştı. Duruşması gerçekleştirilecek bilgisayar korsanı için rekor seviyede ceza isteniyor.

Kansas Çevre Koruma Dairesi Suç Soruşturma Bölümü'nden Lance Ehrig tarafından yapılan açıklamalarda, olayın bilerek yapıldığı ve halk sağlığı ile güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade ediliyor. Sanığın içme suyu sistemlerine yetkisiz erişim sağlayıp sistemleri kurcaladığını söyleyen Ehrig, Çevre Koruma Dairesi'nin bu konuda çok hassas olduğunu, sanığın gerekli cezayı alması gerektiğini belirtti.

Sanık, suçu kanıtlanırsa 25 yıl hapis cezası ve 500 bin dolar tazminata mahkum edilecek

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, siber saldırı olarak nitelendirilen olayın nasıl gerçekleştiği ve başarılı olup olmadığına değinilmiyor. Ancak iddianameyi hazırlayan savcılar, sanığın suçlu bulunması durumunda 25 yıl hapis yatmasını ve 500 bin dolar tazminat ödemesini istiyorlar. ABD basını bu ceza istemini, rekor olarak nitelendiriyor.

Lance Ehrig, davanın nasıl sonuçlanacağını bilmediğini ancak hazırlanan iddianamenin benzer olaylar için de açık bir mesaj olduğunu savunuyor. Bu açıklamanın sebepsiz olmadığını da açıkça belirtmek gerekiyor. Zira buna benzer bir olay da Florida eyaletinde gerçekleşmişti. Bir ya da bir grup bilgisayar korsanı, Florida'da bulunan bir su arıtma tesisinin bilgisayar sistemlerine sızmış ve içme suyundaki sodyum hidroksit (NaOH) seviyesini ciddi ölçüde değiştirmeyi başarmıştı. Ancak bu siber saldırının ardında kimler olduğu bile belirlenemedi ve bugüne kadar da somut bir gelişme yaşanmadı. Travnichek'in olayı ise ABD'nin bu tür konuları görmezden gelmeyeceğinin açık bir göstergesi.