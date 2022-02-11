ABD Dışişleri Bakanlığı, RTÜK ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin basın özgürlüğüne saygı duyması gerektiği ifade edildi. Peki ABD, Türkiye'ye neden böyle bir çıkış yaptı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 9 Şubat'ta dikkat çeken bir karar aldı. Kurum bu kararında, Amerika’nın Sesi (VOA), Deutsche Welle ve Euronews'in Türkiye'den lisans alması gerektiğini, aksi takdirde internet yayınlarının engelleneceğini bildirdi. Şirketlere 3 gün süre veren RTÜK, lisans alınmaması durumunda mahkemeye başvurulacağını açıkladı.

Bu açıklama, ABD'nin pek de hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı adına konuşan bir sözcü tarafından yapılan açıklamalarda, "Türkiye'deki basın özgürlüklerine ilişkin endişelerimiz ayrıntılı kanıtlara dayanıyor. Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve bunu güvence altına alması için uyarmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sansür mü değil mi?

Taraflar, lisans konusunda ikiye bölünmüş durumda. Zira VOA ve şirketler, RTÜK'ün kararının açıkça sansür uygulamak olduğunu söylüyor. Yaşananları "susturma çabası" olarak nitelendiren VOA yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarında "Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak engellerse, VOA, Türkçe konuşan hedef kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerine yer vermişlerdi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise bunun sansür değil, teknik kriter olduğunu söylüyor. Almanya merkezli haber kuruluşu DPA'ya konuşan Uslu, sansür iddialarının asılsız olduğunu, yapılanların herkes için geçerli ve bunun teknik bir kriter olduğunu ifade etti. Önümüzdeki günler, Türkiye ile ABD arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebilir gibi görünüyor.