ABD'liler TikTok'u silmeye başladı: Yeni popüler kısa video uygulaması UpScrolled!

TikTok’un ABD’de yeni kurulan yapısı teknik sorunlarla boğuşurken, kullanıcıların sabrı taşmaya başladı. Yaşanan problemler nedeniyle uygulamayı silenlerin sayısı hızla artarken, bağımsız bir sosyal medya uygulaması olan UpScrolled kısa sürede App Store listelerini altüst etti.

TikTok, ABD’deki yeni ortaklık yapısının resmiyet kazanmasının ardından ciddi teknik sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Öneri algoritmasında yaşanan bozulmalar, görüntülenme sayılarındaki hatalar ve yükleme problemleri, kullanıcı deneyimini doğrudan etkilerken, bu durum uygulamaya yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

Uygulama analiz şirketi Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre, TikTok’un ABD’deki kaldırılma (uninstall) oranı son üç aya kıyasla yüzde 150 oranında arttı. Buna karşın TikTok’un günlük aktif kullanıcı sayısı aynı dönemde yüzde 2 artış gösterdi ve haftalık bazda neredeyse hiç değişmedi.

TikTok cephesi ise yaşanan aksaklıkların, bir veri merkezinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle oluştuğunu ve bu durumun “birden fazla hataya” yol açtığını açıkladı. Ancak şirket, sorunların ne zaman tamamen giderileceğine dair net bir takvim paylaşmış değil.

TikTok’taki belirsizlik sürerken, daha önce pek fazla tanınmayan UpScrolled adlı bağımsız bir sosyal medya uygulaması ani bir yükseliş yakaladı. Avustralyalı geliştirici Issam Hijazi tarafından hayata geçirilen uygulama, kısa sürede ABD App Store’da en çok indirilen 9. uygulama, sosyal medya kategorisinde ise ikinci sıraya yerleşti. (Birinci sırada Meta’nın Threads uygulaması bulunuyor.)

UpScrolled, yalnızca ABD’de değil; Birleşik Krallık ve Avustralya App Store listelerinde de ilk 5’e girmeyi başardı. App Figures verilerine göre UpScrolled, TikTok’un ABD ortaklığının resmileştiği Perşembe günü ile Cumartesi arasında yaklaşık 41 bin kez indirildi. Uygulama, Haziran ayındaki ilk çıkışından bu yana toplamda 140 bin indirmeye ulaşmış durumda. Dikkat çeken detay ise, bu tarihten önce uygulamanın günde ortalama 500’den az indirilmesi.

Instagram benzeri bir arayüze sahip olan UpScrolled, fotoğraf ve kısa video paylaşımına odaklanıyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği ise varsayılan olarak kronolojik bir “takip edilenler” akışı sunması. Algoritmik öneriler mevcut olsa da, içeriklerin bastırılmadığı ve her paylaşımın “adil şekilde görünme şansı” olduğu vurgulanıyor.

Şu an için uygulamada reklam bulunmuyor, ancak şirket ilerleyen dönemde reklam eklenebileceğini açıkça belirtiyor. UpScrolled, kurucusu ve “aynı vizyonu paylaşan küçük bir yatırımcı grubu” tarafından finanse ediliyor.