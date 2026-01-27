Tümü Webekno
Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta 2 oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz türden seveceğini düşündüğümüz 2 oyun ücretsiz olmuş durumda.

Cursedland ve Kiki'yi 31 Ocak tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Cursedland nasıl bir oyun?

Her zıplama, hareket ve kararın gerçekten önemli olduğu 2D bağımsız aksiyon platform oyunu Cursedland'e adım atın. Bu oyun, hassasiyet, refleksler ve ustalık üzerine kurulmuş olup, oyuncuları kaos, mizah ve gerçeküstü sürprizlerle dolu bir dünyada becerilerini sınırlarına kadar zorlamaya davet ediyor.

Cursedland'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kiki nasıl bir oyun?

Eşsiz grafikleri ve akılda kalan chiptune müzikleriyle heyecan verici bir platform oyunu! Sadece çevikliğiniz ve hızlı reflekslerinizle aşabileceğiniz tehlikeli tuzaklardan ve engellerden kaçının. Yeteneklerinizi test etme ve atlamada gerçek bir usta olma şansını kaçırmayın!

Kiki'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

