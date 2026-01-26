Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung, Galaxy S26 serisiyle 128 GB depolamayı rafa kaldırıyor. Yeni seride giriş modeli artık doğrudan 256 GB olacak.

Samsung’un Galaxy S26 serisiyle birlikte önemli bir depolama değişikliği yapacağı ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, artık 128 GB’lık versiyon sunmayacak ve serinin giriş modeli doğrudan 256 GB depolamayla gelecek.

Bu kararın arkasında 8K video kayıtları, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, büyük oyunlar ve yapay zekâ özelliklerinin artan depolama ihtiyacı bulunuyor. 128 GB, özellikle amiral gemisi segmentinde uzun süredir eleştiriliyordu.

Samsung, geçmişte daha düşük başlangıç depolamasıyla fiyat avantajı yaratmayı tercih etmişti. Ancak Apple ve Çinli rakiplerin 256 GB’ı standart hâle getirmesi, bu stratejiyi zayıflatmış durumda.

Kullanıcı tarafında bu değişim olumlu karşılanabilir, ancak giriş fiyatının yükselmesi de olası. Yine de Galaxy S26 ile Samsung, “amiral gemisi telefonda depolama yetmezliği” eleştirilerine net bir yanıt vermiş oluyor.