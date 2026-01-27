Tümü Webekno
iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Apple, iOS 26.2.1 kodlu yazılım güncellemesini yayımladı. Peki iPhone'lar için yayımlanan yeni güncelleme neler sunuyor? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan iPhone sahiplerini ilgilendiren bir hamle geldi. Şirket, iOS 26 için yeni bir güncelleme yayımladı. "iOS 26.2.1" olarak isimlendirilen bu güncelleme, küresel çapta destekleyen tüm iPhone'lara yüklenebiliyor.

iOS 26.2.1 kodlu güncelleme, yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor. Hatta güncelleme notlarında hiçbir yenilikten bahsedilmiyor. Ancak burada önemli bir detay var. iOS 26.2.1, Apple'ın dün akşam duyurduğu 2. nesil AirTag için destek veriyor.

iOS 26.2.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Başlıksız-1

  • Adım #1: Ayarlar bölümüne girin.
  • Adım #2: Genel bölümünü açın.
  • Adım #3: Yazılım Güncellemesi bölümüne girin.
2. Nesil Apple AirTag Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri 2. Nesil Apple AirTag Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bu arada; pek çok kişinin yepyeni özellikler sunacak iOS 26.3 ve iOS 26.4'ü beklediğini biliyoruz. iOS 26.3 henüz test aşamasında ve muhtemelen gelecek ay piyasaya sürülecek. Yeni Siri'ye de ev sahipliği yapacak iOS 26.4 ise yaz mevsimine doğru kullanıma sunulacak.

