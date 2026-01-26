Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Bilim insanları, elektrik kullanmadan güneş enerjisi yoluyla deniz suyunu içme suyuna dönüştürebilen cihaz geliştirdi. Bu cihazın su krizine çözüm olma potansiyeli var.

İklim değişiklikleri ve diğer sebeplerden dolayı dünya çapında devam eden ve ilerleyen yıllarda kötüleşmesi beklenen bir su krizi var. İşte bu yüzden de bilim insanları içme suyu üretimi için düzenli olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Güney Kore’deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün (UNIST) yeni çalışması da bu konuda.

UNIST araştırmacıları, elektrik kullanmadan deniz suyunu içme suyuna dönüştürebilen dünyanın en hızlı oksit bazlı buharlaştırıcısını geliştimeyi başardı. Araştırma bulguları, Advanced Materials üzerinden yayımlandı.

1 saatte 4,1 litre içme suyu üretti

Üçlü oksit bazlı buharlaştırıcı olarak nitelendirilen bu cihaz, çekirdeğinde fototermal bir malzeme bulunduruyor ve güneş ışığını enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bilim insanlarına göre gerçekten devrim yaratma potansiyeline sahip. Çünkü deniz suyunu tuzdan arındırmak yoğun enerji gerektiren zorlu bir işlem.

Bu engeli aşmak için de elektriğe erişimi olmayan bölgelerde çalışabilen güneş enerjili tuzdan arındırma sistemleri geliştiriyorlar. Tuzdan arındırılmış deniz suyu, su şebekesine erişimi olmayan uzak topluluklar için değerli bir tatlı su kaynağı olabilir. Aynı zamanda temiz suya erişimin sorun olabileceği gelişmekte olan ülkeler için de bir fırsata dönüşebilir. Güneş enerjisi kullanımı da her yerden erişilebilir olmasını sağlıyor.

Nasıl çalıştığını da açıklayalım. Bu tasarımın merkezinde, güneş ışığını emip ısıya dönüştürebilen yeni bir fototermal malzeme yer alıyor. Araştırmacılar, buharlaştırıcı yüzeyini bu termal malzemeyle kaplayarak deniz suyunu buharlaştırma yeteneği kazandırdılar. Üçlü bir oksit olan bu malzeme, korozyona dayanıklı manganez oksitteki manganezin bir kısmının bakır ve krom ile değiştirilmesiyle geliştirilmiş. Araştırmacılar, bant aralığı mühendisliği kullanarak malzemenin güneş spektrumu boyunca emme kapasitesini ayarlayabilmişler. Güneş ışığının neredeyse %97’sini emebildiği belirtiliyor.

Testler sonucunda 1 metrekarelik bir buharlaştırıcı cihazın saatte yaklaşık 4,1 litre civarında içme suyu üretebildiği gözlemlendi. Tabii ki cihaz daha erken aşamalarında ve üzerinde daha çok çalışma yapılması gerekiyor. Ancak çok umut verici olduğunu söyleyebiliriz.