Bilgisayarınız, telefonunuz veya farklı bir teknolojik cihazınız bozulduğunda duyduğunuz "aç kapa yap düzelir" tavsiyesinin ardındaki mantığa bakıyoruz.

Bilgisayarımızda işlerimizi yaparken, oyun oynarken ya da farklı uygulamalar çalıştırırken hatalar görmek ve donmalarla karşılaşmak şüphesiz hepimizin moralini bozuyor. Olması gerektiği gibi işlerimizi yapmamıza rağmen karşımıza çıkan bu hatalara da anlam veremeyince iş daha da anlamsız bir hâl alıyor.

Bu durumlarda genelde ilk başvurduğumuz çözüm yolu bilgisayarı kapatıp açmak olur. Fakat onlarca şey denedikten sonra çözüme ulaşamayıp, üstüne danıştığımız kişinin bize sadece bu tavsiyeyi vermesi de tabir yerindeyse bizi sinir eder. Ama mucizevi bir şekilde sayısız probleme bu yöntemin çözüm olduğunu gördük. Peki nasıl oluyor bu?

Öncelikle şu soruyu cevaplayalım: Bilgisayarda yavaşlamalar neden olur?

Programlardan ve yazılımdan kaynaklı bir sorun olup tekrara binmediği sürece bu gibi durumlar farklı kullanım senaryolarınızla ilgilidir. Örneğin bilgisayarını açıp sadece belli işlemleri yapan ve bunun ardından kapatan, ek olarak bu süreçte sorun yaşamayan birinin hata görme olasılığı çok çok düşüktür.

Öte yandan aynı kişi kullanım süresini artırmaya kalkarsa ya da daha çok sayıda işlem yapmaya başlarsa işte o zaman hataları görme olasılığı yükselir. Özellikle de Chrome, Photoshop gibi programlar zaman içinde daha da çok yük bindirdiği için performansları ilk açıldıklarında olduğu gibi olmayabilir.

Bunun sebebi de bahsettiğimiz gibi gittikçe daha çok yük bindirmeleridir. Başta birkaç MB RAM belleği kullanan Chrome’u birkaç saat sonra 1 GB değerlerinde görmeniz mümkün. Özellikle de farklı programlar buna eşlik ettiğinde bu gibi durumlar sistemin zorluk çekmesine sebep olur ve bilgisayarınızı yavaşlatır.

Eğer bilgisayarınız çok fazla yük altına girerse hatalarla karşılaşabilirsiniz:

Fakat dediğimiz gibi bunlar, kullanım senaryonuzla alakalı. Eğer ortalama bir bilgisayarda ileri seviye 3D render yapmaya kalkarsanız hatalar ve donmalar peşinizi bırakmayacaktır. Fakat bu işlere karışmadığınızda makinenizin gayet güzel çalıştığını görürsünüz. Ek olarak hataların sebebi her zaman siz olacaksınız diye bir kural da yok.

Özellikle Windows’un getirdiği tarzda olan güncelleştirmeler, yazılımınızı kararsız hâle getirip sizleri hatalarla karşı karşıya bırakabilir. Bu güncelleme yazılımı değiştirdiği için de örnek olarak açılışta bir hataya sebep oluyorsa farklı bir güncelleme gelip onu düzeltene kadar sürekli açılışta onu görürsünüz. Ama sizin açtığınız dosyadan kaynaklı bir hata olduğunda bu hatayı tekrar almanız zordur. Çünkü onun hataya sebep olacağını bilirsiniz.

Sonuç olarak buraya kadar hangi hata kaynaklarının elimizde olduğunu ve hangilerinin olmadığını anladık.

Karşılaştığımız hatadan sonra yeniden başlatmak neyi değiştiriyor?

Önceden biriken tüm yük siliniyor ve adeta tertemiz bir sayfa açmış oluyorsunuz. Aynı hataları burada tekrar yapmayacağınız için de daha sorunsuz bir deneyim elde ediyorsunuz. Şimdi ilişki hayatınızdan konumuza geri dönelim.

Bahsettiğimiz gibi Chrome, GB seviyelerinde yükü belleğe bindirebiliyor. Bunun yanına farklı programlar da eklediğinizde bilgisayarınız zorlanmaya başlıyor ve yavaşlamaların ardından o meşhur donmayla karşılaşıyorsunuz. Bilgisayarı kapattığınızda ise tüm yük siliniyor ve temiz bir başlangıçla birlikte o hataların da gittiğini görüyorsunuz. Genelde bu tür donmalar donanım arızasıyla olmadığı sürece ufak hatalardan kaynaklanıyor. Bu sebeple de cihaz yeniden açıldığında çoğu zaman çözülmüş oluyorlar.

Bilgisayarı kapattıktan sonra açmadan 10 saniye kadar beklemenizin iş görmesi de bununla ilgilidir.

Bunu sadece bilgisayarlarda değil; telefonlarda, tabletlerde, televizyonlarda ve daha nice teknolojik alette kullanırız:

Ve dediğimiz gibi yazılım veya donanım arızası sebebiyle gerçekleşmediği sürece de hataların giderilmesine yardımcı olur.

Yeni taşındığınız şehirde evden okula gitmeniz gerektiğini düşünün:

Normalde kafanızda belirli bir yol olsa da kestirme gibi görünen farklı bir yola girmiş olun ve bu da sizin sadece kaybolmanıza sebep olsun. Bu noktada başta bulunduğunuz yere geri yürümeye çalışabilirsiniz fakat vardığınızda ilk durumdakine göre yorulmuş olursunuz. Ama birisi gelip, kaybolduktan sonra sizi alıp tekrar o başlangıç yerine koysaydı sorunsuz şekilde okulunuza giderdiniz. Yani baştan başlamak gibi olurdu.

Bilgisayarların “aç kapa yap düzelir” mantığı da aynen bu şekilde işliyor. Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: Tech With Dom, Spider Group, Rocket It