Acer, 360 Hz Yenileme Hızına Sahip Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Acer, 360 Hz ekran yenileme hızıyla oyuncuların ilgisini çekecek yeni monitörü Predator X25'i tanıttı. Predator X25, yüksek ekran yenileme hızının yanı sıra birçok güçlü özelliği bünyesinde barındırıyor. Cihazın fiyatlandırması ve ne zaman satışa çıkacağıysa henüz belli değil.

Özellikle oyuncular açısından oldukça önemli bir yere sahip olan monitörler, günümüz teknolojisi sayesinde oldukça fazla yol aldı. Bu kapsamda, üreticiler de monitörlere gereken önemi veriyor. Bu üreticilerden biri olan Acer, güçlü özellikleriyle birçok kişinin aklını başından alacak yeni monitörü Predator X25'i tanıttı. Gelin bu oyun canavarı monitöre biraz daha yakından bakalım.

Birçok açıdan göz dolduran monitörün en göze çarpan özelliğinin 360 Hz ekran yenileme hızı olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzün rekabetçi oyuncuları için oldukça yüksek bir ekran yenileme hızı olan 360 Hz'in yanı sıra Predator X25, taşıdığı özelliklerle FPS oyuncularının hayalindeki monitör konumuna gelmeyi başarıyor.

Predator X25, ekran çözünürlüğü konusunda bir miktar geri kalıyor:

Predator X25, ekran çözünürlüğü konusunda diğer üst düzey oyuncu monitörlerine göre bir miktar geride kalıyor. Acer'ın yeni canavarının sunduğu 1920 x 1080 çözünürlüğün 1440p'ye varan çözünürlük sunan muadillerine göre düşük olması, bazı oyuncular için büyük bir dezavantaj olsa da FPS oyuncuları için yüksek ekran yenileme hızı, çözünürlükten daha önemli olarak görülüyor.

Ekran yırtılmalarını ortadan kaldırarak oldukça etkileyici bir oyun deneyimi sunan Predator X25, NVIDIA G-SYNC teknolojisini de destekliyor. Monitör, bunlarla birlikte sensörlerinin ortamdaki ışık miktarını tespit etmesini ve oyun için en uygun parlaklığı sunmasını sağlayan AdaptiveLight teknolojisi gibi birçok göze hitap eden özelliği bünyesinde bulunduruyor.

Ergonomik eğime sahip dâhili stand, monitörle birlikte oyuncuların kullanımına sunuluyor. Donanım açısından kullanıcıları memnun etmesi beklenen monitörün tasarımı da birçok kişiden tam puan almayı başarıyor. Predator X25, şık siyah tasarım ve RGB aydınlatmanın yanı sıra uzun süre ekran başından kalkmayan kullanıcılara dostça bir tavsiye vermesiyle de ilgi çekiyor. Monitörün fiyatlandırması ve ne zaman çıkacağıysa henüz açıklanmış değil.