Dell, Yeni Oyuncu Bilgisayarlarını ve Monitörlerini Tanıttı

Bir hayli yeni oyunun piyasaya çıkacağı bu yaz döneminde bilgisayar ve donanım üreticileri, yeni ekipmanlarını oyuncularla buluşturuyor. Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Dell de yeni G serisi oyuncu bilgisayarlarını ve monitörlerini tanıttı. Bir adet masaüstü, bir adet dizüstü bilgisayar ve iki adet monitör içeren yeni G serisi oyuncu ekipmanlarının detaylarına yakından bakalım.

Dell, bol oyunlu geçecek olan 2020 yılının yaz dönemine ve ikinci yarısına yeni oyuncu ürünleriyle hazırlanıyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan Dell'in yeni tanıttığı G serisinde; Dell G5 masaüstü bilgisayar, Dell G7 dizüstü oyuncu bilgisayarı, Dell 27 inç oyuncu monitörü gibi ürünler bulunuyor.

Bunların yanı sıra Dell, yeni G5 masaüstü bilgisayarıyla birlikte 'iş istasyonu' olarak bilinen Dell XPS masaüstü modellerinin yenilenmiş versiyonunu da tanıtacak. Dell'in temmuz ayı içerisinde satışa sunmayı planladığı orta üst segmentte yer alacak bu yeni bilgisayarların ve monitörlerin teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.

Dell G5 masaüstü bilgisayar ve yenilenen Dell XPS:

Dell'in yeni masaüstü oyuncu bilgisayarı G5, Intel'in 10. nesil işlemcilerinden gücünü alacak ve ekran kartı kısmındaysa AMD Radeon RX 5600 ve NVIDIA GeForce GTX / RTX serilerinden ekran kartı seçeneklerine sahip olacak. Dell G5'te kullanılan kasaysa hem ön hem de iç kısımda bulunan RGB ışıklandırmasıyla bir hayli hoş görünüyor.

Ayrıca Dell, XPS masaüstü bilgisayarlarını yeniledikleri hakkında da bir açıklama yaptı. Yenilenen Dell XPS bilgisayarların teknik özellikleri temmuz ayı içerisinde duyurulacak. Dell G5 ise 9 Temmuz'da 746 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Dell G7:

Dell'in yeni G7 dizüstü oyuncu bilgisayarlarıysa hem görünüm hem de teknik özellikleri bakımından tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Daha yüksek performans için yenilenen G7'ler; 10. nesil Intel i9 işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartına sahip olacak.

Tamamen metal şase üzerine yerleştirilen yeni G7'nin ön kısmındaysa LED aydınlatma bulunacak. 15 inç ve 17 inç olarak iki seçenekle gelecek olan G7'nin 15 inçlik versiyonunda RTX 2070 Max-Q ekran kartı bulunurken 17 inçlik versiyonundaysa RTX 2070 SUPER yer alacak. 17 inçlik G7, bugün 1.429 dolardan satışa sunulurken, 15 inçlik G7 ise 29 Haziran tarihinde satışa sunulacak.

Yeni Dell 27 inç oyuncu monitörleri:

Boyut olarak iki monitörde 27 inç olsa da görüntü kalitesi bakımından birbirinden ayrılıyor. Dell S2721DGF, 27 inçlik IPS ve 1440p çözünürlükte bir panele sahipken diğer monitör Dell S2721HGF ise1080p çözünürlüğe ve VA Curved bir ekrana sahip olacak. Her iki monitör de AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve 1 ms'lik gecikme hızıyla birlikte gelecek.

Ayrınca 1440p çözünürlükteki Dell S2721DGF'nin yenileme hızı 165 Hz, 1080p çözünürlükteki versiyonun yenileme hızı 144 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Bahsettiğimiz 1440p çözünürlükteki Dell S2721DGF monitör, 28 Temmuz tarihinde 569 dolardan satılacak. Dell S2721HGF ise 21 Ağustos tarihinde 279 dolardan satışa sunulacak.