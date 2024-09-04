Piyasaya çıktığında Steam Deck'e ciddi bir rakip olabilecek Acer Nitro Blaze 7 tanıtıldı.

El konsolu pazarında yer alacak yeni konsol Acer Nitro Blaze 7, iddialı bir rakip olacak. IFA 2024'te duyurulan el konsolu, donanım özellikleri anlamında baktığımızda piyasadaki rakipleri ile başa baş mücadele edebilecek bir el konsolu gibi duruyor.

Nitro Blaze 7, 144Hz yenileme hızına sahip yedi inçlik bir ekran barındırıyor ve bu ekran 1080p çözünürlüğe sahip. Ryzen 7 8840HS işlemciye sahip olan cihazda Radeon 780M entegre GPU, 16GB RAM, 50 watt-saatlik bir batarya ve 2TB'a varan SSD depolama da bulunuyor. Cihazın işlemcisi daha üst seviye oyun bilgisayarlarında da karşımıza çıkıyor. Bu da daha performanslı ancak bataryası daha hızlı tükenen bir cihaz anlamına gelebilir.

İşte Acer Nitro Blaze 7'nin özellikleri

İşletim Sistemi Windows 11 Home İşlemci AMD Ryzen 7 8840HS Grafik AMD Radeon 780M Ekran 7" Full HD (1920x1080) IPS Ekran, 144 Hz, 500 nits RAM 16GB LPDDRTx SDRAM Depolama 2TB'a Kadar Girişler 2 x USBR 4, Micro SD Card Batarya 50.04 Wh Lityum iyon Batarya, 65W Type-C AC adaptör Ağırlık 670 gram

Acer bu cihazda asimetrik bir analog çubuk düzenine, standart yüz ve omuz butonlarına ve tetik butonlarına sahip olacak. Cihazın arka tarafında buton olmaması ise dikkat çeken bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Windows 11 işletim sistemine sahip olan el konsolu, Steam, Epic Games Store, GOG ve diğer mağazalardan oyun indirme esnekliği sunacak.

Şimdilik cihazın çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.