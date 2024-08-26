Yeni bir iddiaya göre Sony, geçen yıl çıkan uzaktan oynatma cihazı PlayStation Portal'ın başarısının farkında ve bu yüzden el konsolu pazarını takip ediyor. Yakında tamamen bağımsız bir PlayStation el konsolu görebiliriz.

PlayStation ile konsol pazarında lider konumda bulunan Sony, geçen yıl PlayStation Portal isimli bir cihaz tanıtmıştı. El konsolu tipindeki bu cihaz, tamamen bağımsız bir cihaz değildi. Bunun yerine PlayStation 5’e ihtiyaç duyuyordu ve uzaktan oynatma deneyimi sunuyordu. Bir nevi PS5 aksesuarı gibi bir şeydi.

200 dolarlık bu cihazın PS5’e bağlı çalışacak olması en başta oyun dünyasının tepkisini çekmişti. Ancak satışa sunulduktan sonra sürpriz bir şekilde başarılı oldu ve dünya çapında yüksek satışlara imza attı. Şimdi gelen bir söylenti ise Portal’ın başarısının Sony’nin dikkatini çektiğini gösterdi.

Sony, el konsolu sektörüne yakından bakıyor

*PlayStation Portal

En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Tom Henderson, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Sony’nin PlayStation Portal’ın yüksek başarısının farkında olduğunu belirtti. Bu nedenle de şu anki el konsolu pazarını yakından takip ettiğinin altını çizdi.

Bu, Sony’nin ilerleyen dönemde bağımsız bir el konsolu çıkarabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. Tabii ki bu tamamen bir iddia. Herhangi bir resmî açıklama yok. Fos çıkma ihtimali de yüksek.

Taşınabilir el konsolları son zamanlarda iyice popülerleşti. Zaten konsol tarafında Nintendo Switch en yukarılardaydı. Xbox'ın da yakında bu tarz bir cihaz çıkarabileceği konuşuluyordu. PC tarafında ise Steam Deck’ten ASUS Rog Ally’e kadar birçok başarılı ürün görüyorduk. Yani şirketlerin bu konudaki hamleleri iyice artıyordu. Bu yüzden Sony’nin bu pazara dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Sony’nin daha önce el konsolları çıkardığını görmüştük

*PS Vita

Daha önce PSP ve PS Vita ile bu sektörü denediğini görmüştük. PSP 2004’te çıkmış, 2014'te sona ermişti. PS Vita ise onun halefi olarak 2011’de gelmişti. Maalesef Switch’in çıkışı ve pek ilgi görmemesi nedeniyle 2019’da PS Vita’nın yaşamına son verilmişti. Şu an piyasadaki PlayStation Portal’ın ise bunlarla bir alakası yok. O el konsolundan ziyade bir uzaktan oynatma aracı.

Tamamen yeni bir PlayStation el konsolunu kaç kişinin isteyeceği de büyük bir soru işareti. PS Vita’nın en büyük sorunlarından biri kendi oyunlarına sahip olmasıydı. Yani yeni cihaz çıkarsa PS5 kütüphanesini içermesi gerekecek. Bu da çok büyük, ağır ve pahalı bir cihaz olabilir demek. PS4 oyunlarını içeren bir cihaz olma ihtimaline dönersek yine pek gerçekçi görünmüyor çünkü şirket o nesli tamamen geride bırakmak istiyor.

Yani yeni bir PS el konsolu ihtimali oldukça düşük. Sony’nin eğer pazara yeniden girmek isterse bu konuda nasıl bir yol izleyeceği en önemli konu. Neler olacağını zaman gösterecek.