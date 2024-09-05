Acer, IFA 2024 kapsamında Project DualPlay ismini verdiği konsept oyun bilgisayarı tanıttı. Dikkat çeken bir tasarımla gelen bu cihaz, klavyenin altına yerleştirilmiş kendi kontrolcüsüne sahip.

Dünyanın en önde gelen bilgisayar markalarından biri olan Acer, IFA 2024 kapsamında dün yepyeni bir cihaz tanıttı. Konsept bir dizüstü bilgisayar olan bu cihaz, her tarafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Konsept laptop’un ismi “Project DualPlay”. Kendine has fütüristik bir tasarımı olan oyun odaklı bir bilgisayar. En ilginç kısmı ise tıpkı bir konsol gibi yanında kontrolcüyle gelmesi.

Predator Project DualPay böyle gözüküyor:

Acer, bu konsept bilgisayarın hareket hâlindeki oyunculara daha fazla oyun oynama imkânı sunmayı hedeflediğini belirtmiş. Cihazın gelecekten gelmiş gibi görünen bir tasarımı var. Bu konuda en çok dikkat çeken kısımlardan bir tanesi de hoparlörleri. Klavye üstündeki bir tuşla açılan 5W’lık bu hoparlörler, bilgisayarın yan tarafından dışarı çıkıyorlar. 360 derece dinamik RGB aydınlatmanın da cihazda olduğunu belirtelim.

Cihazın, şirketin oyun bilgisayarı Predator’un bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Kontrolcü, klavyenin alt tarafına touchpad’in olduğu kısma yüzü aşağıya dönük şekilde koyulmuş. Kontrolcünün arkası, laptop’un touchpad’i olarak görev yapıyor ve mouse işlevi görüyor.

Çıkardığınızda ise onu bir kontrolcü olarak kullanabiliyorsunuz. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşınızla oyun oynamanızı sağlıyor. Oyun kumandasını taşımayla uğraşmak PC oyuncuları için büyük bir dert. Bu yüzden direkt bilgisayara takılabilen bir kontrolcü çok işe yarar bir özellik olabilir. Kontrolcünün aynı zamanda Switch benzeri bir şekilde iki gamepad’e dönüşebildiği de gelen bilgiler arasında.

Oyun meraklılarının seveceği Project DualPlay’in nasıl özelliklere sahip olduğu açıklanmadı. Gerçekte nasıl bir deneyim sunacağına dair de henüz pek bilgi yok. Tabii ki konsept olduğunun altını çizmeden geçmemek gerekiyor. Yani henüz seri üretime girecek bir ürün değil. Ne zaman gerçeğe dönüşeceğini söylemek de zor. Ancak ilerleyen yıllarda bu tarz bilgisayarlar görmeye başlamamız olası.