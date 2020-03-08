Acer, 240 Hz’lik Yeni Predator Monitörlerini Tanıttı

Oyunculara yönelik ekipmanlar üretmesiyle bilinen Acer, 24,5 inç ve 27 inç büyüklüğündeki 240 Hz'lik yeni monitörlerini tanıttı. Fast IPS LCD panelleri kullanan monitörler, overdrive özelliğiyle 0,1 ms ile 0,5 ms'ye kadar tepki süresini destekleyebiliyor.

Oyunculara yönelik ekipmanlar üreten Acer, yine oyunculara hitap eden yeni Predator serisi monitörlerini tanıttı. IPS panel teknolojisini kullanan yeni Acer Predator serisinde 24,5 inç ve 27 inç olmak üzere iki farklı monitör yer alıyor. Acer tarafından geliştirilen bu Fast IPS LCD panellerde, daha canlı renkler ve geniş izleme açısı gibi avantajlar bulunuyor.

24,5 inç büyüklüğündeki monitör, ‘XB253QGXmiiprzx’ model numarasıyla piyasaya sunulurken 27 inçlik monitörse ‘XB273GXmiiprzx’ olarak adlandırılmış durumda. Ürünlerin her ikisi de 1920x1080 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık ve 1 ms tepki süresini destekliyor. Bu yanıt süresi, ayrıca monitörün ‘overdrive’ özelliği sayesinde 0,1 ms ile 0,5 ms’ye kadar azaltılabiliyor.

Yeni Acer Predator serisi neler sunuyor?

Günümüz oyun ekranlarında belki de en önemli şey ekranların desteklediği yenileme hızı oluyor. Bu noktada pek çok akıllı telefon üreticisi bile artık amiral gemisi telefonlarında 120 Hz ekran yenileme hızını destekler oldu. Elbette Acer de oyunculara hitap eden bir marka olarak yeni Predator serisi monitörlerinde 240 Hz’lik ekran yenileme hızı desteğini oyunculara sunuyor. Monitörde ayrıca Adaptive-Sync teknolojisiyle birlikte NVIDA G-Sync özelliği de yer alıyor.

Yeni Predator serisinin tasarım noktasında da oldukça hoş bir görüntü sunduğu söylenebilir. LCD panelin etrafındaki çerçeveyi ortadan kaldırarak “sıfır çerçeve” tasarımıyla gelen monitörler, neredeyse çerçevesiz tasarımıyla çoklu monitör kullanımında da oldukça başarılı işler ortaya koyabilir.

Son olarak monitörün bağlantı noktalarına da değinecek olursak Predator serisi, DisplayPort 1.2a konektörünün yanı sıra dört bağlantı noktalı bir adet USB 3.0 hub ile iki adet HDMI 2.0b girişini de bünyesinde barındırıyor. Monitörde ayrıca stereo hoparlör ile bir adet kulaklık çıkışının yer aldığını da belirtelim.

Yeni Predator serisinin fiyatı:

Acer Japonya, şirketin ilk 240 Hz Fast IPS Predator ekranlarını bu hafta başında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu noktada 24,5 inçlik modelin 46.000 Yen’den (2.660 TL) satılması beklenirken, 27 inçlik daha büyük modelinse 55.000 Yen (3.180 TL) fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.