Akıllı Telefonlar İçin Yapılmış En Güçlü Flaş Işığı

Filipinli elektronik firması Innovatronix, CPFlash 550W adlı harici flaş ışığını tanıttı. Bu ışık, akıllı telefonları kullanarak çekim yapan fotoğrafçılara hitap eden en güçlü harici ışık kaynağı olacak.

Akıllı telefonların en hızlı gelişen özelliklerinden bir tanesi kamera teknolojileri oldu. Pek çok genç sinemacı yaptığı çalışmalarda akıllı telefonlarına güveniyor. Haliyle bu cihazların performansını geliştirecek ek ekipmanlar da üretiliyor.

Bu harici ekipmanlar arasında en popüler olanlardan biri de harici ışıklar durumunda. Çeşitli seviyelerde harici ışıklar üretilmiş olsa da geceyi gündüze çevirecek bir ışık arayanlar için çözüm yeni geldi.

En güçlü akıllı telefon ışığı:

Filipinli üretici Innovatronix, “Akıllı telefonlar için üretilmiş, ilk ve tek yüksek güce sahip harici flaş kamerası” olarak açıkladığı yeni kamerası ile profesyonel ışıkların gücünü akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.

550 W gücündeki LED, 95.000 lux ışık yayabiliyor. Cihazın üzerinde bulunan şarj edilebilir lityum iyon batarya sayesinde 100 defa tam kullanım mümkün. Normal çekim şartlarında ise harici flaşı kullanarak 300 ila 500 arasında değişen sayıda çekim yapılabiliyor.

Harici ışık kaynağının parlaklık gücü binde 5 ile yüzde 100 arasında değişebiliyor. Flaş süresi ise 80 ms ile 500 ms arasında. CPFlash 550W adlı cihaz, ayrıca 8 farklı 20 W video ışığı efekti kullanmaya izin veriyor. Bu modlar; devamlı mod, titreme, aydınlatma, TV, Paparazzi, Polis, Strobe ve Ateş olarak belirtildi.

Işığı telefondan kontrol etmek mümkün olacak:

Cihazla birlikte iOS ve Android için üretilmiş olan eşlikçi uygulamayı kullanmak da mümkün oluyor. Işık ile telefon arasındaki Bluetooth bağlantısı 20 metreye kadar gidiyor. Daha uzak mesafeler için ise UHF kablosuz bağlantı kullanılabiliyor. Bu bağlantının menzili 50 metreyi buluyor.

Harici ışıkla birlikte çeşitli aksesuarlar da geliyor. Bu aksesuarların arasında 6 adet manyetik akrilik filtre, bir şarj edilebilir akıllı telefon kamera tetik düğmesi, DSLR için bir kablosuz bağlantı etkinleştirme düğmesi yer alıyor. Ayrıca ışığın üzerinde ayrılabilir bir metal bileklik bulunuyor.