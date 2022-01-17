Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Sınav Sonuçları Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı güz dönemi dönem sonu sınavlarının sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlara AÖF sistemi üzerinden ulaşabilirler.

On binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde güz dönemi dönem sonu sınavlarını gerçekleştirdi. Yüz yüze gerçekleştirilen final sınavları, dört oturum şeklinde yapıldı. Bugün de gerçekleştirilen güz dönemi final sınavlarının sonuçları, tüm AÖF öğrencilerinin erişimine açıldı.

Anadolu Üniversitesi, paylaştığı duyuruda 2021-2022 güz yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan tüm öğrenciler, sınav sonuçlarını ‘aof.anadolu.edu.tr’ üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.

AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?