Acilen Filmi Çekilmesi Gereken 5 Antik Deniz Canavarı

Tarih öncesi dönemde yaşamış, günümüz büyük beyaz köpek balığını süs balığı gibi gösteren, birbirinden ürkütücü 5 korkutucu deniz canavarını sizler için listeledik.

Ağustos ayı itibariyle vizyona giren “The Meg” bizleri tarih öncesi dönemin devasa yırtıcı canlılarından biri ile tanıştırmış ve bizleri Megalodonların görkemiyle başbaşa bırakmıştı. Büyük Beyaz köpek balığının atası olarak kabul edilen ancak 17 metreye varan boylarıyla günümüzün en acımasız deniz canavarı büyük beyaz köpek balığını, minik bir akvaryum balığı gibi göstermeyi başaran Megalodonlar; birçok deniz bilimcisi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Hatta bu türün okyanusun derinliklerinde hala yaşadığına inanan birçok güruh da sık sık teorilerini kanıtlamaya çabalıyor.

Bugünün sizler için belirlediğimiz konusu ise tıpkı Megalodonlar gibi acilen bir filme kavuşması gereken 5 tarih öncesi deniz canavarı. Hazırsanız denizin derinliklerine dalmaya başlıyoruz…

Ichthyosaurs

Yapı itibariyle yunusları ve kılıç balıklarını andıran ancak timsahlar ve kaplumbağalarla da benzerlik gösteren bu devasa canlılar, 160 milyon yıl boyunca avlarına korku saçtılar. Günümüz yunusları ile benzer davranışlara ve alışkanlıklara sahip olduğu düşünülen bu canlıların en büyük farkı kana susamış bir sürüngen olması ve boyutlarının 20 metreden fazla olması gibi düşünebiliriz. Devasa boyutları, yunusların hızlı yüzme yetisi ve sürüngenlerin özellikleriyle birleştiğinde; karşımızdaki canlının hayali bile heyecanlanmamıza olanak veriyor.

Pliosaurs

Büyük beyaz köpek balığının vücut yapısını timsahın çene yapısıyla birleştiren bu tarih öncesi yok edici, araştırmalara göre zeka anlamında günümüz büyük beyaz köpek balıklarıyla benzerlikler gösteriyordu. 15 metre boyutuna kadar ulaşabilen bu sürüngen sadece görünüşüyle bile Hollywood’un en korkulan canavarlarından biri olmayı hak ediyor.

Mosasaurus

Jurassic World filminde de boy gösteren bu acımasız canlılar adeta yüzen bir kabus, kara dinozorlarına benzeyen ağız yapıları ve testere gibi devasa dişleriyle ortalama 17 metre boyutunda olan bu canlılar, dinozor çağının en eski yüzen yırtıcılarından biri olarak lanse ediliyor.

Xiphactinus

İlginç çene yapılarıyla bulldogları anımsatan bu ilginç canlı, 5-6 metrelik boyutuyla günümüz için bile ortalama bir boyutta olsa da, fiziki yapıları sebebiyle son derece hızlı ve ölümcül bir avcıydı. Avlarını saniyeler içerisinde yemeğe dönüştürdüğü düşünülen bu atik canavar, beyaz perdede başrolü hak edecek bir korkutuculuğa sahip.

Basilosaurus

Kral Kertenkele anlamına gelen ismiyle 40 milyon yıl önce Mısır ve Ürdün’ün bulunduğu bölgede yaşayan bu devasa yaratığı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği, balinalarla olan akrabalığı ve bir memelinin zekasına sahip olmasıydı. Diğer hayvanlara oranla çok daha üstün bir zekaya sahip olduğu düşünülen bu 18 metrelik sinsi katil, kemikleri un ufak edecek seviyede sivri dişlere ve güçlü bir çeneye sahipti. Filmi çekilmesi halinde üstün zekasıyla da insanlığa korku saçma potansiyeli taşıyan bu yaratığa, ölümün suda yüzen hali demek yanlış olmayacaktır.