Yeni Call of Duty Oyununu Infinity Ward Geliştiriyor

Activision Blizzard, bugün paylaştığı açıklamada 2022 Call of Duty oyununun Infinity Ward tarafından geliştirildiğini açıkladı. Infinity Ward da sosyal medyadan paylaşım yaparak 'Yeni nesil bir Call of Duty' vurgusunu yaptı. Peki, bu yılın Call of Duty'si ne olacak?

Activision Blizzard, normalde dün gerçekleşmesi gereken ve gelecek planlarının da anlatılacağı kazanç çağrısını henüz beklemede olan Microsoft satın alımı nedeniyle iptal etmişti. Activision, toplantı yapmak yerine tüm kazancını ve bazı planlarını bir yazıyla birlikte paylaştı. Şirketin geleceğe yönelik planlarını, özellikle de 2022 Call of Duty’sinin hangi stüdyo tarafından yapılacağı da bu yazıyla birlikte duyuruldu. Activision, paylaştığı açıklamada bu yılın Call of Duty oyununun, Modern Warfare serisini hayatımıza kazandıran Infinity Ward tarafından yapılacağını açıkladı. Açıklamada “Ekip, seri tarihindeki en iddialı plan üzerinde çalışıyor.” ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından Infinity Ward’dan da bir açıklama geldi. Infinity Ward’dan ‘yeni nesil Call of Duty’ açıklaması Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Infinity Ward, “Yeni nesil bir Call of Duty çok yakında geliyor. Tetikte kalın (Stay frosty).” açıklamasını paylaştı. Fakat yeni Call of Duty oyununa dair paylaşılan herhangi bir detay olmadı. Infinity Ward’ın Call of Duty’sinin ne olacağı hakkındaysa şimdiden iki ihtimal mevcut durumda. Peki 2022’nin Call of Duty oyunu ne olacak? Infinity Ward’ın Modern Warfare evreninden ayrılmayacağının neredeyse kesin olduğunu söylersek, bu yılın Call of Duty oyununun 2019’da yeniden başlatılan Modern Warfare serisinin ikinci oyunu olacağını söyleyebiliriz. Fakat geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasına yeni bir haber daha düşmüştü. Bu habere göre Activision, battle-royale oyunu Warzone’un 2. oyununu geliştiriyordu. İddialara göre Warzone 2, Call of Duty: Warzone gibi Modern Warfare’a bağlı bir oyun değil, tamamen ayrı bir oyun olacak. Üstelik bu oyun, önceki CoD oyunlarından herhangi bir içeriği de taşımayacak. Öte yandan iddialar, Warzone 2’nin 2023 yılında yayımlanacağını da savunuyor. Dolayısıyla bu yılın Call of Duty oyununun Modern Warfare 2 olması oldukça yüksek bir ihtimal.

Kaynak : https://investor.activision.com/news-releases/news-release-details/activision-blizzard-announces-fourth-quarter-and-2021-financial

13 1 0 0 0