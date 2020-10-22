Japonya’da basına yansıyan bir iddiaya göre Sony, Apple’a OLED mikro ekran tedariği sağlayabilir. Bu ekranlar, artırılmış gerçeklik özelliğine sahip Apple Glasses akıllı gözlüklerde kullanılacak.

Teknoloji firmaları her ne kadar belli konularda birbirleriyle sıkı rekabet içerisinde olsa da “ticarette küslük olmaz” sözünün hakkını verir şekilde birbirlerine parça tedariki yapıyor. Hafta başında Japon medyasına yansıyan iddialara göre Sony de yeni yüksek teknolojili OLED mikro ekranlarını Apple’ın kullanımına sunacak.

Sektör analisti Ross Young da pek çok kaynaktan bu söylentiyi doğruladığını belirtti. Apple, bu ekranları yeni Apple Glasses’ta gerçekçi artırılmış gerçeklik için kullanacak. Tabii firmanın tek yeni ürünü bu olmayacak.

Sony’den uç teknoloji

Gömülü ekran teknolojileri alanında faaliyet gösteren FRAMOS’a göre Sony’nin OLED mikro ekranları; ultra hızlı tepki süresi, ultra yüksek kontrast ve geniş, keskin renk oluşturma özelliğine sahip üst düzey bir teknoloji. Ayrıca bu ekranlar yüksek parlaklık ve düşük yansıma gibi özelliklere de sahip.

Sony bu ekranları ince ve hafif tasarımlara uygun entegre sürücülerle de destekliyor. Ayrıca batarya ömrünü uzatmak için ekranların güç tasarrufu modu da bulunuyor. Böylece gözlük gibi görece daha düşük batarya kapasitesine sahip cihazlar için ideal hale geldi.

Young’a göre gözlükler yarım inç boyutunda, 1280 x 960 piksel çözünürlüğe sahip ekran kullanılacak. Ekranın bu özellikleri Sony’nin EXC337A bileşenine uyumlu gözüküyor. Sony’nin internet sitesine göre mikro ekran 1000 nitlik en yüksek parlaklığa, 100.000:1 kontrasta ve 0,01 milisaniyenin altında tepki süresine sahip.

Gerçek artırılmış gerçeklik deneyimi

Yüksek kontrast sayesinde Sony, bu ekranlara görünüşte akıcı ve kesintisiz ek bilgi katmanı ekleyebilecek. FRAMOS bu durumu “gerçek artırılmış gerçeklik deneyimi için arka plana bir ekleme” olarak tanımlıyor.

İddiaların ilk yer aldığı medya organı olan Nikkan Kogyo Shimbun’a göre Apple, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik gözlüklerini en erken 2022 yılında piyasaya sürecek. Young’a göre bu gözlüklerin tanıtımı 2022’nin ilk yarısında gerçekleştirilecek.