Acura'nın yeni kompakt SUV modeli ADX'in ilk teaser görselleri yayımlandı. İnce LED arka lambalar ve geniş cam tavan dikkat çekiyor.

Acura'nın yeni kompakt SUV modeli ADX'in tanıtımına yalnızca birkaç ay kaldı. Honda HR-V'ye benzerliğe sahip olacak olan ADX, markanın giriş seviyesi lüks segmentini temsil edecek. İlk teaser görselleri, aracın dış ve iç tasarımına dair bazı ipuçları sunuyor.

ADX'in arka kısmını gösteren görsel, Acura'nın mevcut tasarım dilini koruyacağını ortaya koyuyor. İnce LED arka lambalar ve tavanın ucundaki spoiler, ZDX modelini anımsatıyor. Tamponun sağ tarafında ADX rozeti, sol tarafında ise A-Spec rozeti dikkat çekiyor. İç tasarımda ise geniş çift parçalı cam tavan ve mavi detaylarla bezenmiş ısıtmalı/soğutmalı koltuklar öne çıkıyor.

200 Beygir Gücünde Turboşarjlı Motoruyla ADX

ADX, Acura'nın en küçük SUV'si olacak olsa da iç mekanının oldukça geniş olduğu belirtiliyor. Kaputunun altında, Integra sedan'da kullanılan 1.5 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorun bir versiyonu yer alacak. 200 beygir gücünde olacak bu motor, manuel ve CVT şanzıman seçenekleriyle sunulacak, ancak manuel vites seçeneğinin ADX'te yer alması beklenmiyor.

Acura, ADX'in tanıtımının ardından model gamını genişletmeye devam edecek. Üç sıralı koltuk düzenine sahip elektrikli MDX ve şık SUV coupe gibi yeni modellerle ürün yelpazesini zenginleştirecek. Acura ADX'in ise bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.