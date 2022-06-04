Acura, Hybrid LMDh Hypercar'ı Tanıttı: IMSA 2023’te Yarışaca

Acura, 2023’te başlayacak olan IMSA yarışında yarışacak otomobili Hybrid LMDh Hypercar’ın tasarımını paylaştı. Aracın tasarımı göz almaktan ziyade göz ‘yoruyor’.

Dev lüks ve spor otomobil markası Acura, bugün yaptığı bir duyuruyla 2023'te başlayacak olan IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın hibrit GTP kategorisinde yer alacak otomobil olan ARX-06'nın ilk resmi fotoğraflarını paylaştı.

ORECA tarafından tasarlanan bir şasiye dayanan prototip yarış arabası, LMDh yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandı ve ayrıca 24 Saatlik Le Mans'ın en üst sınıfında yarışmaya hak kazandı. Araç kamuflaj tasarımına sahip. Acura'nın yaratıcı direktörü Dave Marek, aracın dışının nasıl tasarlandığına dair bazı detayları paylaştı.

Bakarken gözlerinizi yoran Acura ARX-06

Marek şunları söyledi: “Acura ARX-06'nın dış tasarımını oluştururken kullandığımız süreç, yeni bir Acura binek aracını nasıl yarattığımızla tamamen aynı. Acura üretim otomobil tasarımına liderlik eden aynı birinci sınıf stilistler, ilk eskizleri oluşturdular ve ardından bunları birkaç potansiyel tasarıma indirgediler.”

Marek, ekibin aero ve rüzgar tüneli model testleri yapmak için otomobillerin ölçekli modellerini oluşturduğunu belirtti. Acura'nın tasarımcıları daha sonra otomobille ilgili geri bildirimlerini almak için Honda Performance Development'ın yardımına başvurmuş:

“Tasarım, tüm önemli Acura stil izlerini korurken performans hedeflerimizi karşılayan son bir işlem bulana kadar test ve değerlendirme süreci boyunca rafine edilmeye devam etti. Heyecan verici bir süreç oldu."

Arabanın adı, şirketin kurulmasından sadece beş yıl sonra, 1991 yılına kadar uzanan Acura'nın önceki yarış deneyimine bir atıf. ARX-06 adı, 6. nesil Acura Racing eXperimental'in kısaltmasıdır.

IMSA'nın DPi sınıfında çok daha yeni deneyime sahip olan Acura, 2019 ve 2020'de Üreticiler, Sürücüler ve Takımlar şampiyonluk unvanlarını kazanan takımlarla, Wayne Taylor Racing ve ARX'i kullanacak olan Meyer Shank Racing ile ortak olmaya devam edecek. Siz tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.